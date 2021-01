A kormány jóváhagyásával teljesíthet rosszabbul a posta

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma, az egzisztencialista regény, a posztmodern próza úttörő mestere volt Mészöly Miklós. Hol tiltották, hol tűrték, és igazából csak a rendszerváltás után kapta meg a formátumához méltó elismerést. ","shortLead":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma...","id":"20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8768f2c-352f-40fe-8df2-fb6c7188b7ff","keywords":null,"link":"/360/20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","timestamp":"2021. január. 19. 13:00","title":"A hűvös szenvedély mestere – 100 éve született Mészöly Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes génkészletét, az állatvilág legnagyobb ismert genomját.","shortLead":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes...","id":"20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ec3c57-a2b0-4701-9ec0-73e24b7b0362","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","timestamp":"2021. január. 20. 18:03","title":"Feltérképezték az állatvilág legnagyobb ismert genomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","shortLead":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","id":"20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ee5e7-a89a-4932-9d16-679a482ab8b2","keywords":null,"link":"/elet/20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","timestamp":"2021. január. 19. 17:21","title":"„Illetlen” sütik miatt tartóztattak le egy egyiptomi cukrászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","shortLead":"Már 4,2 milliónál is több ember kapta meg az első oltási adagot.","id":"20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69854507-c1f4-4b6e-bd31-d13a793b6f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Nagy_Britannia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 18:05","title":"Egy nap alatt több mint 1600 koronavírusos beteg halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","shortLead":"Az Audi Q7 méretkategóriájában versenyző SUV kétféle benzinmotorral készül.","id":"20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98231183-14be-43ce-8dc5-099b2f72bc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bd246d-6616-4703-af4b-692142f6e519","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_megujult_a_vw_legnagyobb_divatterepjaroja_az_5_meternel_hosszabb_teramont","timestamp":"2021. január. 20. 11:37","title":"Megújult a VW legnagyobb divatterepjárója, az 5 méternél hosszabb Teramont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el alkalmazás-áruházukból a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazást.","shortLead":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el...","id":"20210121_apple_telegram_app_per_parler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1178929c-9594-49d6-b49d-00ff58902f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_telegram_app_per_parler","timestamp":"2021. január. 21. 09:03","title":"Beperelték az Apple-t, ezúttal a Telegram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]