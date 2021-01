Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél alacsonyabb elvárásokkal kötötte meg a kormány az új egyetemes szolgáltatási szerződést a Magyar Posta Zrt.-vel.","shortLead":"Az eddigieknél alacsonyabb elvárásokkal kötötte meg a kormány az új egyetemes szolgáltatási szerződést a Magyar Posta...","id":"20210121_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatasi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1e6a9-8932-44f3-8a09-f8efab9d58e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatasi_szerzodes","timestamp":"2021. január. 21. 10:19","title":"A kormány jóváhagyásával teljesíthet rosszabbul a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári karból és az ingatlanegyüttesből eltakarították a patinát, a hallgatók pedig úgy érzik: bosszút állnak rajtuk. A fiatalok egységes fellépését akadályozza az egymás iránti hűségük. ","shortLead":"A kormány kinevezettjei új intézkedésektől remélik, hogy az SZFE diákjai végre engedelmességet tanulnak. A tanári...","id":"202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e79907-cb04-4407-97b1-974e3f9a350e","keywords":null,"link":"/360/202103__neszefe__diplomajukkal_zsarolt_diakok__politikai_eloeletu_tanarok__menni_vagy_nem_menni","timestamp":"2021. január. 21. 11:00","title":"Fausti dilemma előtt: nem tervezik egységesen otthagyni az egyetemet az SZFE-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta: lehetséges, hogy a határokat is le kell zárni miatta.","shortLead":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta...","id":"20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96033-9ce4-486b-9e97-7ac204097432","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 18:40","title":"Merkel: A brit vírusváltozat súlyos veszélyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","shortLead":"Még soha nem láttak ekkora bálnát a Földközi-tengerben, mintegy 70 tonnát nyomott.","id":"20210121_balnatetem_napoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb876a-a553-48fb-b333-b86516706642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989446d5-efc7-47eb-b0be-001805d328b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_balnatetem_napoly","timestamp":"2021. január. 21. 20:14","title":"Óriási bálnatetemet vontattak Nápolyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó karmester, aki csak a harmóniában bízik. Fischer Iván ma ünnepli hetvenedik születésnapját, ebből az alkalomból beszélgettünk vele a zenéről és a világról.","shortLead":"Igyekszik védekezni a korona-búskomorság ellen a járvány miatt a szellemvárossá változott Berlinben tartózkodó...","id":"202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5992bf5b-366b-43e3-ba48-a0015c12080f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428a800-49cc-42b1-b58d-e72ebc8ee1a4","keywords":null,"link":"/360/202103__fischer_ivan_karmester__arnyalatokrol_kijozanodasrol__kozos_buborek","timestamp":"2021. január. 20. 20:00","title":"Fischer Iván: \"A zene boldogító hatása baj esetén megsokszorozódik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja, hogy az ember elköteleződjön\". Bár törekszik a konszenzusra, megalkuvásnak érezte volna, ha nem távozik az SZFE-ről. HVG-portré.","shortLead":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]