[{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű weboldalán.","shortLead":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű...","id":"20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688c1a2-8f97-4b71-bc70-3c2790f52b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","timestamp":"2021. január. 20. 09:25","title":"Hackerek törhették fel a Nemzeti Színház honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10b8b0b-88f6-4458-a8d5-cd34b59107e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pálosok belvárosi temploma legalább három hónapig zárva tart.","shortLead":"A pálosok belvárosi temploma legalább három hónapig zárva tart.","id":"20210119_pecs_templom_horvatorszagi_foldrenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c10b8b0b-88f6-4458-a8d5-cd34b59107e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff01398-3c1e-4a76-a36d-e1deb02ab6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_pecs_templom_horvatorszagi_foldrenges","timestamp":"2021. január. 19. 21:50","title":"Életveszélyessé vált egy pécsi templom a horvátországi földrengések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","shortLead":"A helyén tarják majd a 2026-os téli olimpia nyitóünnepségét.","id":"20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bbfc36-2411-41fb-9e17-ff6a237ce9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1caae-13fa-4513-a28b-5e2415e0c173","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_san_siro_stadion_bontas_milano","timestamp":"2021. január. 21. 12:31","title":"Lebontják Milánó legendás stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","shortLead":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","id":"20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d247fb5f-f306-4fb2-a705-756723b789c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","timestamp":"2021. január. 20. 08:50","title":"Felfüggesztette a Klubrádió frekvenciájának pályáztatását a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr, szokatlan, rendkívüli elemeket is.","shortLead":"Évszázadokon át alakult ki és színesedett az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és időnként hozott bizarr...","id":"20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa7a479-3fc6-4cf1-b22f-267bc64605d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d4364-4b12-4e96-8ee8-2dd65dc75099","keywords":null,"link":"/360/20210120_Biblia_bojkott_es_balok_a_beiktatasok_torteneteben","timestamp":"2021. január. 20. 15:00","title":"Biblia, bojkott, bálok, törés-zúzás az amerikai elnöki beiktatások történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írták, hogy amennyiben a hármas tesztfázisban is megmarad a vakcina kedvező profilja, és az uniós, illetve a hazai szakhatóság is jóváhagyja és engedélyezi, beadatnák maguknak a Sinopharm védőoltását. ","shortLead":"Azt írták, hogy amennyiben a hármas tesztfázisban is megmarad a vakcina kedvező profilja, és az uniós, illetve a hazai...","id":"20210119_pecsi_virologusok_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550229c4-a7d6-48f5-b272-bed385e59604","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_pecsi_virologusok_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 19. 20:58","title":"Összeszedték a pécsi virológusok, mit lehet tudni a kínai vakcináról, amelyből a kormány rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető kockázatokra hívják fel a figyelmet. ","shortLead":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető...","id":"20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629dd015-0bc3-4dfb-ba95-e84376a98076","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","timestamp":"2021. január. 20. 17:37","title":"Világjárvány ide vagy oda, a pusztuló környezet tehet be a leginkább a világgazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]