Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","shortLead":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","id":"20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c49a8cc-18ef-4276-8b13-8084b6392086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","timestamp":"2021. január. 20. 19:03","title":"Most érdemes frissíteni a Google Chrome-ot, könnyebb lett a jelszavak kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4928182-8391-44a0-9013-adc45ce346e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","timestamp":"2021. január. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szeretem, aki szófogadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.","shortLead":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról...","id":"20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1adc32-1b9d-4a6e-bd88-20be62da6312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű weboldalán.","shortLead":"Angol nyelvű, randizásról és szexről szóló tartalmakat helyeztek el ismeretlenek a Nemzeti Színház angol nyelvű...","id":"20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688c1a2-8f97-4b71-bc70-3c2790f52b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_hackertamadas_nemezti_szinhaz_randioldal","timestamp":"2021. január. 20. 09:25","title":"Hackerek törhették fel a Nemzeti Színház honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zeneigazgatója. ","shortLead":"Január 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11737b51-721f-4dee-b986-039211ea2071","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Fischer_Ivan_70_eves_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. január. 20. 09:10","title":"„A zene már több száz éve a megértést, a kölcsönös szeretetet szolgálja” – Fischer Iván 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi lélegeztetés nem segített rajta, ezért műtüdőre kapcsolták. A Semmelweis Egyetem tudomása szerint Közép-Európában ez volt az első alkalom, hogy így mentették meg egy koronavírusos beteg életét.","shortLead":"Olyan súlyos tüdőgyulladást okozott a betegség egy várandós nőnél, hogy császármetszésre szorult, de a gépi...","id":"20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c8198f-91a6-49d7-9ad4-0c53ef3785a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624d908-01c8-4b96-be48-6218af314334","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_koronavirus_kismama_intenziv_kezeles_mutudo_ECMA_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. január. 21. 09:28","title":"Műtüdővel mentették meg egy koronavírusos kismama életét, 69 nap után került ki az intenzívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is a fogyasztóbarát személyi hitel. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a gyakorlatban jobbnak bizonyulnak-e ezek a hitelek, minősítéssel nem rendelkező társaiknál? ","shortLead":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is...","id":"20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ce40f-8375-445e-8624-f533d3c7d127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","timestamp":"2021. január. 21. 07:20","title":"Tényleg jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]