[{"available":true,"c_guid":"48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi világbajnokságon.","shortLead":"A középdöntő első meccsén a magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal verte Brazília csapatát az egyiptomi...","id":"20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48976f67-33ce-4f2a-a8c6-7b1b5abf73f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed39631-4ef1-43e4-bcd2-b998ad997d6f","keywords":null,"link":"/sport/20210121_kezilabda_vb_magyarorszag_brazilia_kozepdonto","timestamp":"2021. január. 21. 18:55","title":"Kézilabda-vb: magabiztos győzelem a brazilok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rendőrség közleménye szerint egy vendéglátóhelyen 20 óra után több tucat ember tartózkodott, ezért bezárták.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint egy vendéglátóhelyen 20 óra után több tucat ember tartózkodott, ezért bezárták.","id":"20210123_A_Kozpont_mellett_egy_masik_helyet_is_bezartak_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddace5c2-9c23-4e5b-a0c9-1eb4c4ca7d0e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_A_Kozpont_mellett_egy_masik_helyet_is_bezartak_a_bulinegyedben","timestamp":"2021. január. 23. 11:53","title":"A Központ mellett egy másik helyet is bezártak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","shortLead":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","id":"20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6d406-8a40-4ee9-9690-4e7f22b280d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 22:03","title":"60 százalékkal kevesebb vakcinát szállít le az EU-nak az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már a Facebook is fenyegetőzött a tervezett szabályozás miatt.","shortLead":"Korábban már a Facebook is fenyegetőzött a tervezett szabályozás miatt.","id":"20210122_Google_Ausztralia_mediatorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3805-668c-4413-89da-408404a9dfeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_Google_Ausztralia_mediatorveny","timestamp":"2021. január. 22. 08:31","title":"Kivonul a Google Ausztráliából, ha elfogadják az új médiatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","shortLead":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","id":"20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1de502-3e5d-4b46-983a-fc94524ac181","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","timestamp":"2021. január. 21. 19:56","title":"Főpolgármester-helyettes a budapesti tesztelésekről: 21 ezerből 816 volt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is nehezítik - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa. Ő még nem hallott arról, hogy a kínai koronavírus-vakcina autoimmun folyamatot indítana el egy beoltott szervezetében, sőt szerinte a tesztek előjelei jók.","shortLead":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is...","id":"20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad7c2f-3b90-4e0f-8670-be635a3cca38","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 23. 11:00","title":"Kis Zoltán virológus: A kínai vakcinával beoltottakról nem nagyon jeleztek komoly problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt, az NNK végzi a további vizsgálatokat.","shortLead":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt...","id":"20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4fa35-3d74-424f-8f19-9316c8dcfc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","timestamp":"2021. január. 22. 11:44","title":"OGYÉI-főigazgató: Itt nincs politika, szakmai munka folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai villanyautó ára Franciaországban csökkent a legnagyobb mértékben.","shortLead":"Az amerikai villanyautó ára Franciaországban csökkent a legnagyobb mértékben.","id":"20210122_jelentosen_csokkent_a_tesla_model_3_europai_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291afbce-e8ba-426d-9954-07954bd23315","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_jelentosen_csokkent_a_tesla_model_3_europai_ara","timestamp":"2021. január. 22. 07:59","title":"Jelentősen csökkent a Tesla Model 3 európai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]