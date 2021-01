Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40dc2c4-c76b-4ce5-bf28-39568fa3321b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Globálisan már nincs fölényben a német márka, a Toyota viszi a prímet.","shortLead":"Globálisan már nincs fölényben a német márka, a Toyota viszi a prímet.","id":"20210125_Tavaly_is_BMWs_orszag_voltunk_legalabbis_az_internetes_keresesekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40dc2c4-c76b-4ce5-bf28-39568fa3321b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5704ca44-a21a-407e-a97e-aca014c23689","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Tavaly_is_BMWs_orszag_voltunk_legalabbis_az_internetes_keresesekben","timestamp":"2021. január. 25. 14:17","title":"Tavaly is BMW-s ország voltunk, legalábbis az internetes keresésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja az eredetileg az Apor Vilmos térre tervezett Makovecz-féle katedrális esete is. Vélemény.","shortLead":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. Ezt mutatja...","id":"202103_egyhaz_aranykalitkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07648f97-c2d0-446c-ae91-e99d5709beed","keywords":null,"link":"/360/202103_egyhaz_aranykalitkaban","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Egyház aranykalitkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94","c_author":"Demeter Péter","category":"360","description":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve villanyosra átszerelt régi modellek dömpingjével keresik a vásárlók kegyeit. Azért belső égésű motorral hajtott és hibrid modellekből sem lesz hiány.","shortLead":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve...","id":"20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7258ee-a7d7-4493-835f-131df59bbc14","keywords":null,"link":"/360/20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","timestamp":"2021. január. 25. 13:30","title":"2021-ben berobban az elektromos autók piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71354b6-8f68-4679-a257-6a1bb0dbb96d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Marksman második hete tartja vezető helyét az észak-amerikai mozis piac jegyárbevételi toplistáján. Igaz, mindezt elég pocsék eredménnyel érte el: a hétvégén mindössze 2 millió dollárt (587,6 millió forint) hozott.","shortLead":"A The Marksman második hete tartja vezető helyét az észak-amerikai mozis piac jegyárbevételi toplistáján. Igaz, mindezt...","id":"20210125_Meg_mindig_Liam_Neeson_akciofilmje_a_legnepszerubb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71354b6-8f68-4679-a257-6a1bb0dbb96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e836cc4-1fda-4ea2-9053-aae4e6d0e9af","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Meg_mindig_Liam_Neeson_akciofilmje_a_legnepszerubb","timestamp":"2021. január. 25. 16:49","title":"Még mindig Liam Neeson akciófilmje a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","shortLead":"Németh Sándor és az ATV-t vezető Németh S. Szilárd fele-fele arányban tulajdonosai az X and A Marketing Kft.-nek.","id":"202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320a216b-8f48-428f-a835-650e447188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76102bc8-2622-4fea-856e-66f1a7ba7c33","keywords":null,"link":"/360/202103_x_and_amarketing_a_hit_gyulekezete","timestamp":"2021. január. 25. 14:00","title":"A Hit Gyülekezete alapítója fiát is bevette a reklámbizniszbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus- fertőzésük volt - számolt be az RTL Klub Híradója.","shortLead":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus...","id":"20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38028775-51b0-4194-86d4-0692ff4e0fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2021. január. 23. 22:00","title":"Több tünetmentes Covid-fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden munkához látott. Ez a hvg.hu heti gazdaságvédelmi összefoglalója.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden...","id":"20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661012c9-fe5b-46a7-9fa5-3950c5915403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","timestamp":"2021. január. 24. 07:00","title":"És akkor Trump örülhet, hogy kap nyugdíjat az elnöki évek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","shortLead":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","id":"20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee8a836-a87e-4bef-adf3-ff2dbc10450c","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","timestamp":"2021. január. 24. 21:18","title":"Kasztner Rezső unokája lett az izraeli Munkapárt elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]