Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f21dbe7-3956-4e8e-8849-dd3c5cd8fb55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tojásból frissen kibújt Tirannoszaurusz akkora lehetett, mint egy közepes termetű kutya – állapították meg skót, kanadai és amerikai paleontológusok.","shortLead":"Egy tojásból frissen kibújt Tirannoszaurusz akkora lehetett, mint egy közepes termetű kutya – állapították meg skót...","id":"20210126_border_collie_kutya_t_rex_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21dbe7-3956-4e8e-8849-dd3c5cd8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d67b1d-eb6c-462a-ab70-24bbdadbb0c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_border_collie_kutya_t_rex_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kutatók szerint border collie méretűek voltak a T-rex-bébik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","id":"20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda482b-c06e-4c58-9b7b-1ebbf96a45b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","timestamp":"2021. január. 25. 19:06","title":"Halálra gázolt a vonat egy nőt Dorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6506f926-d730-43b6-804b-8a68b20d6810","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Téves az a közhely, hogy ember embernek farkasa, és hogy egy katasztrófa a legrosszabbat hozza ki belőlünk – vezeti végig a történelmen a koronavírus-járvány idején különösen fontos új szemléletét Rutger Bregman a HVG Könyvek kiadásában megjelent Emberiség című kötetében.","shortLead":"Téves az a közhely, hogy ember embernek farkasa, és hogy egy katasztrófa a legrosszabbat hozza ki belőlünk – vezeti...","id":"202103__emberiseg__regimodi_mitoszok__lelekjelentes__eredendo_josag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6506f926-d730-43b6-804b-8a68b20d6810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881f44f-46db-4e97-acd0-4cdf394284f4","keywords":null,"link":"/360/202103__emberiseg__regimodi_mitoszok__lelekjelentes__eredendo_josag","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"„A gondolat, hogy a legtöbb ember önző, egyszerűen elfogadhatatlan világjárvány idején”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","shortLead":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","id":"20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e72de-1a46-4089-851d-48fdbe345088","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","shortLead":"A magyar edző hétfőn újra aláírt a Hertha BSC felnőtt csapatához, aminek nagyon örül Lothar Mathäus.","id":"20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087d4d8d-a520-447e-9e65-a015d1d8e30e","keywords":null,"link":"/sport/20210126_dardai_pal_lothar_matthaus_hertha_bsc_vezetoedzo","timestamp":"2021. január. 26. 07:47","title":"Guardiolához hasonlította Dárdait Matthäus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy a grapefruitot – állítják dán kutatók. A megállapítás meglepő, a magyarázat prózaibb","shortLead":"Az etnikai hovatartozás is szerepet játszhat abban, mennyire érzi valaki keserűnek az étcsokoládét, a brokkolit vagy...","id":"202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd3ef6e-9e60-4c1b-b46e-4df995d33150","keywords":null,"link":"/360/202103_izerzekeles_maskeppen_keseru","timestamp":"2021. január. 25. 18:00","title":"Érdekes különbség: más népek máshogy érzik a keserűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt.","shortLead":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák...","id":"20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007a156d-0c1f-4a42-903f-42b4bc0f7b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","timestamp":"2021. január. 25. 10:18","title":"Új, politikailag független szervezetet alapított 42 magyar operatőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]