Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi Sándorral való korábbi konfliktusát, valamint a miniszterelnök „asszonyságozását” pedig nem hajlandó kommentálni Lázár János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kancelláriaminiszter. ","shortLead":"Agráriummal foglalkozik, helyteleníti, hogy Magyarország legyen Peking európai hídfőállása, a Szájer-botrányt, Csányi...","id":"20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aabf09-072a-4c86-9720-9900d04b2516","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Lazar_Janos_24_nagyinterju","timestamp":"2021. január. 26. 13:53","title":"Lázár János: „Háborúban nem lehet országot építeni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086b2c7-54b3-4c0b-bf93-a3fe7b1a6759","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ki morgolódik az orosz vakcina miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban remek, azonban időnként ezeknek a masináknak is szembe kell nézniük ilyen-olyan problémával, például hogy esetenként gond lehet a felhasználóváltással.","shortLead":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban...","id":"20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1ecaa-3054-4392-b64b-d58161f5c298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","timestamp":"2021. január. 26. 12:03","title":"Váratlanul aktiválódó képernyővédő nehezíti az Apple új gépeit használók életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik a rendszer.","shortLead":"Kellemetlen hibára figyeltek fel a Windows 10-ben: egy adott linket követve megjelenhet a kékhalál, azaz összeomlik...","id":"20210125_windows_10_kekhalal_url","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d419339-563a-4267-89e1-d55c746a42b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bafaa8-2e72-4cc9-80f6-67b88b0b6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_windows_10_kekhalal_url","timestamp":"2021. január. 25. 09:03","title":"Kékhalált okozhat a Windows 10-ben egy linkre kattintás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","shortLead":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","id":"20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dec04c6-7a74-4136-8f09-013306c90654","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","timestamp":"2021. január. 26. 20:03","title":"Méregdrága lesz a Sony új mobilja, de nem mindenkinek szánják az Xperia Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]