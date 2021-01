Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","shortLead":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","id":"20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c4e98-3b65-432e-a247-e17c272c0e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","timestamp":"2021. január. 27. 17:07","title":"Otthon is használható Covid-gyorsteszt kerül a magyarországi patikákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","shortLead":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","id":"20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94934602-dc53-4934-a83d-99dda14a604c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","timestamp":"2021. január. 27. 07:23","title":"Itt a méregdrága BMW M5 CS, a gyártó eddigi legerősebb közúti modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel ötmillió forintra bírságolta a MÁV csoportot az ITM Utasjogi és Piacfelügyeleti Főosztálya, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól is érkezett büntetés.","shortLead":"Egy év alatt közel ötmillió forintra bírságolta a MÁV csoportot az ITM Utasjogi és Piacfelügyeleti Főosztálya, de...","id":"20210126_mav_birsag_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef99c89b-d58f-4c0b-b4ed-0bc82767cadb","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_mav_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 26. 17:10","title":"Hiányos utastájékoztatásért, lejárt menetrendért, lekésett éjszakai csatlakozásért is fizethetett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","shortLead":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","id":"20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5662520d-c6a7-4803-bad2-0ab6a91f1c11","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","timestamp":"2021. január. 26. 20:59","title":"Fokozhatja a légszennyezés a gyógyíthatatlan látásromlás kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]