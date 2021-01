Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","shortLead":"Mikkel Hansenék 26-24-re legyőzte Svédországot az egyiptomi torna döntőjében.\r

","id":"20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d775fb4a-78d0-4b50-919b-a3f92c91a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296a437-1b8a-481d-aa70-7b760e59e8e3","keywords":null,"link":"/sport/20210131_kezilabda_vb_donto_dania_svedorszag","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"Kézilabda-vb: összejött a címvédés Dániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta. Közben a papíron szegény politikus senkitől sem zavartatva jachtozik az Adrián. Vélemény.","shortLead":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta...","id":"20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193a1cd7-a876-4d46-b442-f4c4d233e975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","timestamp":"2021. január. 31. 20:00","title":"Újra itt a nagy nap, amikor a magyar politika belekacag a választók arcába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","shortLead":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","id":"20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b504e8ae-4494-4984-ac59-f236fe977917","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","timestamp":"2021. január. 30. 09:02","title":"Egy nap alatt több mint 600 ezer ember kapta el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"","category":"kkv","description":"A nemzetközi pályázaton az oroszok előtt nyert a magyar ROATEX Zrt. A 300 millió dolláros beruházás után tíz évig a magyar cég üzemeltetheti a rendszert.","shortLead":"A nemzetközi pályázaton az oroszok előtt nyert a magyar ROATEX Zrt. A 300 millió dolláros beruházás után tíz évig...","id":"20210130_magyar_technologiai_export_utdijfizetes_indonezia_roatex_zrt_nusz_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ca9007-6563-4490-9ed7-05bb9fe95c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20210130_magyar_technologiai_export_utdijfizetes_indonezia_roatex_zrt_nusz_zrt","timestamp":"2021. január. 30. 11:12","title":"Magyarok építhetik ki az elektromos útdíjfizetési rendszert Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető jelenséggel.","shortLead":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető...","id":"20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a094a6-a6b5-48d1-89d0-576a5a94a45b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","timestamp":"2021. január. 30. 20:45","title":"Berobbant a műanyag ételhordók forgalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","shortLead":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","id":"20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76771972-c1ee-4905-a149-d5783806f87f","keywords":null,"link":"/elet/20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","timestamp":"2021. január. 31. 11:34","title":"Hangrobbanást okozott egy tűzgömb Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f387149d-4eb1-4660-9fcd-8e50732e45b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Én voltam a családban az igazi árva - vallja Emmi néni, akinek fordulatokkal teli életébe kapunk bepillantást. A 101 éves hölgy optikusként legendává vált Budapesten, kitartása ma is példamutatót. Emmi néni csodálatos élete, első rész. ","shortLead":"Én voltam a családban az igazi árva - vallja Emmi néni, akinek fordulatokkal teli életébe kapunk bepillantást. A 101...","id":"20210130_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f387149d-4eb1-4660-9fcd-8e50732e45b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83b14d-b767-46cb-acee-7714314ab89d","keywords":null,"link":"/360/20210130_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_elso_resz","timestamp":"2021. január. 30. 19:00","title":"Doku360: Soha nem kértem. Ha a szívem kiesett a helyéről, akkor sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","shortLead":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","id":"20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e975-360c-4853-b4b3-e482b20f9784","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","timestamp":"2021. január. 30. 21:15","title":"Amerikában most vezetik be a kötelező maszkviselést a tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]