[{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","shortLead":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","id":"20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b266f8-7f49-40c6-8abc-136ad15c53f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 15:23","title":"Szinte már csak a brit koronavírus-mutáció terjed egy osztrák kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden teszi. Kérdés azonban, hogy a mostani lépések önmagukban mire lehetnek elegendőek, és mi van akkor, ha négy év múlva ismét egy olajpárti elnöke lesz az országnak. ","shortLead":"Annál nem is lehetne radikálisabban hátat fordítani a Donald Trump által képviselt energiapolitikának, ahogy Joe Biden...","id":"20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=163d2bda-4b17-44b0-9cc2-7807c965ffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0010ac3b-508b-41c9-9ad8-612b99c5cb28","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_joe_biden_kornyezetvedelem_ipar","timestamp":"2021. január. 28. 16:35","title":"Mintha vissza akarná fordítani a klímaváltozást, úgy állt munkába Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben két olyan név is szerepel, akit valójában fel sem kértek.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben két olyan név is...","id":"20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50e89a-d2c2-4c44-87b1-0c7c6881fb02","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","timestamp":"2021. január. 28. 14:57","title":"A közmédia újabb beosztottja és a Hídember producere is osztályt indíthat az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","shortLead":"Megtartotta első sajtótájékoztatóját Antony Blinken amerikai külügyminiszter.","id":"20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fbe97e-7897-4674-b5c0-b5c95340665f","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Washington_valaszlepeseket_fontolgat_Navalnij_orizetbe_vetele_miatt","timestamp":"2021. január. 28. 06:52","title":"Washington válaszlépéseket fontolgat Navalnij őrizetbe vétele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Arányaiban kevesebb lakást adnak el Budapesten, mint korábban.","shortLead":"Arányaiban kevesebb lakást adnak el Budapesten, mint korábban.","id":"20210128_lakapiac_2020_harmadik_negyedev_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b5b642-f0a5-4244-b651-26de03b95a77","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210128_lakapiac_2020_harmadik_negyedev_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 18:38","title":"Csak az eladott lakások száma nőhet idén, az árak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","shortLead":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","id":"20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3ca0d2-3069-4c17-b663-079bb5a4490b","keywords":null,"link":"/elet/20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","timestamp":"2021. január. 28. 14:28","title":"Hazavágott a járvány egy 450 éves kocsmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]