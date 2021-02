Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","shortLead":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","id":"20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55321d4-12fc-423f-9956-e51c3539a1ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2021. február. 03. 09:51","title":"Hatalmas, golyóálló amerikai pickup tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4793e2ae-15af-45c7-85fa-14158edadc67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezajlott a medveárnyék-észlelés, Balu megjósolta az időjárást. ","shortLead":"Lezajlott a medveárnyék-észlelés, Balu megjósolta az időjárást. ","id":"20210202_Kiderult_hogy_Balu_a_fovarosi_allatkert_medveje_meglattae_az_arnyekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4793e2ae-15af-45c7-85fa-14158edadc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3d52b-f3fc-4b6b-b1ec-708ef796749d","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Kiderult_hogy_Balu_a_fovarosi_allatkert_medveje_meglattae_az_arnyekat","timestamp":"2021. február. 02. 11:33","title":"Kiderült, hogy Balu, a fővárosi állatkert medvéje meglátta-e az árnyékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","shortLead":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","id":"20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee959c-b0ae-441c-a607-5069b4973414","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 17:13","title":"Pécsi virológus a Szputnyikról: Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. Aztán kiderült: jó okkal borította ki a hulladékot a teherautó.","shortLead":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. ","id":"20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3497d9e8-b22f-4bbc-ab10-7475e5851747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","timestamp":"2021. február. 02. 18:22","title":"Baleset és nem hanyagság miatt borította a szemetet az útra egy kukásautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ihász Sándort azzal vádolják, hogy nem adta át a nyomozóknak a Fenyő János meggyilkolásával kapcsolatos beszélgetések leiratát, amikor Gyárfás Tamástól megkapta. A volt fellebbviteli főügyész tagadja a bűnösségét.","shortLead":"Ihász Sándort azzal vádolják, hogy nem adta át a nyomozóknak a Fenyő János meggyilkolásával kapcsolatos beszélgetések...","id":"20210203_Fenyo_gyilkossag_hivatali_visszaeles_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39597f51-cc5a-4c52-8604-104f8241151b","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Fenyo_gyilkossag_hivatali_visszaeles_birosag","timestamp":"2021. február. 03. 15:25","title":"Bíróság elé állt a volt budapesti főügyész, akit a Fenyő-gyilkosság ügyében hivatali visszaéléssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","shortLead":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","id":"20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9127817c-b8ea-42d9-b3e7-ccdf52d11de0","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","timestamp":"2021. február. 02. 12:24","title":"Elbukott a francia vendéglősök gerillanyitási akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.","shortLead":"Előfordulhat, hogy Sergio Mattarella államfő szakértői kormányt nevez ki az előrehozott választásokig.