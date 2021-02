Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","shortLead":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","id":"20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e027a-9ff4-44e1-90f0-dc2e4843a942","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","timestamp":"2021. február. 04. 10:04","title":"Átadták a világ legmagasabb körhintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül egy sor kreatív reklám is. Mutatjuk a hét kedvencünket.","shortLead":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül...","id":"20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c379c6c-37b0-41ae-a505-29562bd8cea3","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","timestamp":"2021. február. 04. 12:45","title":"Matthew McConaughey kétdimenzióssá válik – itt vannak a kedvenceink az idei Super Bowl-reklámokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat építeni, amely most segítené a védekezést.","shortLead":"A jövőbelátó képesség nem hiányzott, az állami milliárdok is megvoltak, mégsem sikerült Debrecenben vakcinagyárat...","id":"20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0f65c6-57f2-477b-ac35-6f6b0137ad10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0407288-5631-4c50-a6ae-95ad171bb663","keywords":null,"link":"/360/20210203_Takarekossag_ellen_mar_beoltottak_a_magyar_vakcinagyarat_epitoket","timestamp":"2021. február. 03. 15:00","title":"Takarékosság ellen már beoltották a magyar vakcinagyárat építőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","shortLead":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","id":"20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff7490b-adab-400e-8889-eabdbdf4313b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","timestamp":"2021. február. 04. 04:18","title":"180 millióért eladó egy egészen extrém, 900 lóerős Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van, aki inkább letesz a vágyáról, hogy így tiltakozzon, van, aki emiatt hagyja el az országot, de olyan is, aki azt gondolja, így legalább több esélye lesz bejutni. Tizennégy felvételizővel beszélgettünk, akikben csak egy a közös: mind dühösek vagy szomorúak.","shortLead":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? Van...","id":"20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06913faf-8b07-4f2d-a075-f2d5f18b2754","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_felvetelizok_jelentkezes_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 03. 20:00","title":"„Felvételizem az SZFE-re, de csak hogy tudjam, mire fogok nemet mondani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8b26c9-3737-437f-be08-aed00b85e25d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pszichiátriai rendellenességekkel küzdő emberek körében négyszer nagyobb a Covid-19 miatti halálozás – vélik svéd kutatók.","shortLead":"A pszichiátriai rendellenességekkel küzdő emberek körében négyszer nagyobb a Covid-19 miatti halálozás – vélik svéd...","id":"20210204_covid_19_koronavirus_jarvany_kockazat_halalozas_mentalis_betegsegek_idosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8b26c9-3737-437f-be08-aed00b85e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b013dff-0d7f-4c88-9922-9448dd6756cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_covid_19_koronavirus_jarvany_kockazat_halalozas_mentalis_betegsegek_idosek","timestamp":"2021. február. 04. 05:44","title":"Találtak egy újabb tényezőt, amely jelentősen növeli a Covid miatti halál kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]