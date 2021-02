Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","shortLead":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","id":"20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24085a0-b155-47c1-a104-e9a585846e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","timestamp":"2021. február. 03. 18:20","title":"Tíz év után informatikai rendszer készül a tao-költések követésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","shortLead":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","id":"20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f5c12-531b-464c-ac24-4a2189c32daa","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 03. 20:21","title":"Visszavonhatja Szarka Gábor kitüntetését a józsefvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","shortLead":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","id":"20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c7484-a679-473b-b7d3-5794225bf818","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 06:50","title":"Elhunyt Tótkomlós korábbi alpolgármestere, akit Orbán Viktor böllérjeként is ismertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter feljelentést tesz.","shortLead":"A miniszter feljelentést tesz.","id":"20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96172da-1ef1-4bcc-9234-f2a774d78089","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Kasler_Miklos_hirdetes_parazitaolo","timestamp":"2021. február. 03. 20:53","title":"Kásler Miklós nevével hirdetnek parazitaölőt csalók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","shortLead":"Hangos és látványos videó készült a jelenségről.","id":"20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a112889-ccfe-444b-bfc9-522ca62b605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb05764-d12f-41e8-8c20-e57baf2fd92a","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Igy_zuhannak_a_tengerbe_Dover_hires_feher_sziklai","timestamp":"2021. február. 04. 11:49","title":"Így zuhannak a tengerbe Dover híres fehér sziklái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik, egyfajta képhamisításról van szó. Ennek eredt nyomába egy újságíró, több szakértőt is felkeresve.","shortLead":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik...","id":"20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29833e-7ff4-42af-8c4b-c630b5fe04dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","timestamp":"2021. február. 04. 11:03","title":"Utánajártak, hogy tényleg hamisak-e a Samsung Galaxy S21 Ultra Hold-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter akkor ismertette az adatokat, amikor bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a katonák oltása.","shortLead":"A honvédelmi miniszter akkor ismertette az adatokat, amikor bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a katonák oltása.","id":"20210203_honvedelmi_miniszterium_benko_tibor_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598dc1e6-3034-49d7-be46-4858bbc7a0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_honvedelmi_miniszterium_benko_tibor_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 11:37","title":"Benkő Tibor: Négyezer HM-es fertőződött meg, hárman elhunytak közülük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]