[{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdasági szaktanácsadó cég 2019-ben nyert 2,23 milliárdot, tavaly 750 ezerért vásárolta meg a negyedrészét az új após, majd érkezett egy 315 milliós kölcsön egy ismerős állami banktól. ","shortLead":"A mezőgazdasági szaktanácsadó cég 2019-ben nyert 2,23 milliárdot, tavaly 750 ezerért vásárolta meg a negyedrészét az új...","id":"20210204_rogan_antal_obrusanszky_zsolt_rogan_barbara_unios_penzek_ductus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e573707-92d9-4f6a-9c50-01abd35e0ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_rogan_antal_obrusanszky_zsolt_rogan_barbara_unios_penzek_ductus","timestamp":"2021. február. 04. 21:02","title":"Uniós milliárdokat elnyerő cégben lett tulajdonos Rogán Antal új apósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés a benzinkutakon volt, de a nem élelmiszer jellegű boltok forgalma is csökkent. 2020 egészét tekintve a forgalom volumene 0,2 százalékkal volt kisebb az előző évinél.","shortLead":"Novemberhez és 2019 decemberéhez képest is csökkent a kiskereskedelmi forgalom 2020 végén. A legnagyobb visszaesés...","id":"20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4467cc50-6c17-4175-8855-2764a334d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5299701a-bdb6-4a9f-b7a5-dc4f9261898d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_koronavirus_karacsony_Jezuska_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 04. 09:29","title":"A koronavírus miatt nagyon szegény volt a Jézuska Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9cdb9f-7d3f-47d3-8d07-87fe27589034","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210205_Marabu_Feknyuz_Az_nem_az_en_kastelyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9cdb9f-7d3f-47d3-8d07-87fe27589034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331d04e5-13ba-4775-a0d7-5232186f9e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Marabu_Feknyuz_Az_nem_az_en_kastelyom","timestamp":"2021. február. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Az nem az én kastélyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik pörgetését.","shortLead":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik...","id":"20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc2dae-ebbc-421a-9f3a-f59f44b0e837","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","timestamp":"2021. február. 04. 14:03","title":"Új funkción dolgozik az Instagram, máshogy kell majd nézni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947a08b6-0f0b-46b9-8c8f-2f870536e6ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dél-amerikai lepkék szárnya ihlette meg a kutatókat a németországi Freiburgban, a napenergia-rendszerekkel foglalkozó ISE intézetben. Az általuk konstruált színes napelemeket annyira másnak mondják a megszokott szürkés panelekhez képest, hogy azt remélik: akár a homlokzatok is telerakhatóak lesznek velük.","shortLead":"Dél-amerikai lepkék szárnya ihlette meg a kutatókat a németországi Freiburgban, a napenergia-rendszerekkel foglalkozó...","id":"202105_szines_napelem_lapos_otlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947a08b6-0f0b-46b9-8c8f-2f870536e6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06b7eb7-7a02-4be2-b2d5-5b60adc884bf","keywords":null,"link":"/360/202105_szines_napelem_lapos_otlet","timestamp":"2021. február. 05. 15:30","title":"Újdonság a színes napelem, melynek 93%-a energiát termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","shortLead":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","id":"20210203_papa_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7fa02-f1cd-42d2-973f-11f147982722","keywords":null,"link":"/elet/20210203_papa_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 19:42","title":"Megkapta a pápa a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak a számítógépeknek, amelyet Steve Jobs és Steve Wozniak raktak össze.","shortLead":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak...","id":"20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cb61f-e225-4ba6-b153-41efa860d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","timestamp":"2021. február. 05. 12:03","title":"441 millió forintért árulnak egy régi számítógépet, amelyen Steve Jobs is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]