Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyedével csökkent az orosz elnök népszerűsége a fiatalok körében, és másfélszeresére nőtt azok aránya, akiknek nem tetszik, az, ahogy kormányoz.","shortLead":"Negyedével csökkent az orosz elnök népszerűsége a fiatalok körében, és másfélszeresére nőtt azok aránya, akiknek nem...","id":"20210204_kozvelemenykutatas_putyin_orosorszag_navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0e52bc-c74f-4a5b-8965-c049b6811ab1","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_kozvelemenykutatas_putyin_orosorszag_navalnij","timestamp":"2021. február. 04. 19:46","title":"Tömegesen fordulnak el Putyintól a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","id":"20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb00161-90ba-41a2-ad6c-7fdd545eb261","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 04. 14:56","title":"Márki-Zay Péternek közel 20 millió forintos tartozása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén emberi méltóságából eredő magánszférához való jogát” védi – állítja a Miniszterelnökség az Alkotmánybírósághoz írt levelében.","shortLead":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén...","id":"20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c02c59-90f6-4b4b-a2a9-fa2909dc04a1","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","timestamp":"2021. február. 03. 18:10","title":"A Miniszterelnökség szerint a nemváltoztatás törvényi tilalmának semmi köze ahhoz, hogy valaki átoperáltatja-e magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési minisztert.","shortLead":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési...","id":"20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3475ef-731d-43c5-9b68-20c7a33323ac","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","timestamp":"2021. február. 03. 17:50","title":"Több ezer vállalkozó tüntetett a korlátozások enyhítéséért Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek – foglalja össze az első oltások tapasztalatait Békássy Szabolcs háziorvos. Négyezer praxis igényelt vakcinát tíz-tíz betegének, csütörtökre végül csak ezernek elegendő oltás érkezett meg, ezért a kiválasztott 82 éven felüliek közül is többeknek csak a jövő héten juthat belőle. ","shortLead":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek –...","id":"20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0154017-2fb8-464f-8301-47ff8469e652","keywords":null,"link":"/360/20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","timestamp":"2021. február. 05. 11:00","title":"Élesben Békássy Szabolcs háziorvossal: 3000 praxis jövő héten kezdhet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk ellenségei”.","shortLead":"Ódry Árpád örököse szerint a színpadot „kivégezték”, márpedig azok, „akik saját nemzetük kultúrájára törnek, hazánk...","id":"20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608e178a-860f-4f24-b306-9b01432ab81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171511f3-7835-425f-b931-145fc34019d0","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Mar_le_is_szedtek_az_Odry_Szinpad_feliratot_az_SZFE_Vas_utcai_epuleterol","timestamp":"2021. február. 04. 15:33","title":"Már le is szedték az Ódry Színpad-feliratot az SZFE Vas utcai épületéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]