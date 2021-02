Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési minisztert.","shortLead":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési...","id":"20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3475ef-731d-43c5-9b68-20c7a33323ac","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","timestamp":"2021. február. 03. 17:50","title":"Több ezer vállalkozó tüntetett a korlátozások enyhítéséért Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával pumpálhat vért a szervezetbe.\r

\r

","shortLead":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával...","id":"20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c58f4-424c-492b-a0b9-bd9d9e5bc02d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","timestamp":"2021. február. 04. 17:03","title":"Mesterséges verőér tehermentesítheti a szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","shortLead":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","id":"20210203_hetilap_ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6398c-2c9e-463f-98c8-ce2b3eb24e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_hetilap_ripost","timestamp":"2021. február. 03. 14:23","title":"Hetilappá alakult és megdrágult a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","shortLead":"Ilyen beavatkozást korábban összesen csupán kétszer végeztek. Ez közel 23 órán át tartott.","id":"20210203_arcatultetes_mutet_operacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4ca3e-8737-4e56-8a87-1912b69636c0","keywords":null,"link":"/elet/20210203_arcatultetes_mutet_operacio","timestamp":"2021. február. 03. 12:37","title":"Egyszerre kapott új arcot és kezeket egy amerikai fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák szerint így a világ bármely részén elérhetővé tehető az oktatás.","shortLead":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák...","id":"20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbcb67e-ed7a-4ebb-bb16-a268e3ff700c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. február. 04. 09:45","title":"Készül a világ első nyomtatott iskolája, hamarosan megnyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék mennyiségét, ha az utak és járdák alapját jelentő törmelékhez 1 százalékban maszkokat kevernének.","shortLead":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék...","id":"20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4eeffd-69d0-44d5-9213-375cf35ff0d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 03. 20:03","title":"Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]