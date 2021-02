Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","shortLead":"Fiatal egyetemistákkal dolgozik a szülővárosában. Megvolt az első bemutató. ","id":"20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6197be2-6b5f-4f97-a995-2eb29b12f321","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Csehovval_tert_vissza_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2021. február. 05. 09:55","title":"Eszenyi Enikő Csehov-rendezéssel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen úgy gondolják, hogy most eljött az ő ideje. Noha Botka egyre aktívabb és médiát is épít, forrásaink szerint mindez nem jelenti az országos visszatérését. Karácsony közben vidéki polgármesterekkel tárgyal, amit úgy értelmeznek egyesek, hogy keresi az embert maga helyett a kormányfőjelöltségre. Több politikustársa szerint úgysem fog mást találni, így ő indul majd.","shortLead":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen...","id":"20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb6a2a-82d0-47e3-9d0b-fdbbf15f6661","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","timestamp":"2021. február. 05. 13:30","title":"Próbálják rávenni Botka Lászlót, hogy induljon a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány és az oltások körül kialakult zajban ritka az olyan alkalom, amikor ismert (és elismert) virológusok mondanak szakmai véleményt a témában. A kutatók által működtetett Kovidők tájékoztató csatornának péntek este mégis sikerült leültetnie négy szakértőt, akik a többi közt arról beszéltek, melyik oltóanyag-típust tartják megfelelőnek, milyen mellékhatásokra lehet számítani és mit gondolnak az engedélyeztetési folyamatokról. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és az oltások körül kialakult zajban ritka az olyan alkalom, amikor ismert (és elismert...","id":"20210206_magyar_virologus_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faad839-05b9-43b4-89bc-db0ba365b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_magyar_virologus_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 06. 06:05","title":"Ismert magyar virológusok mondták el, melyik vakcinatípust tartják a legjobbnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik valamilyen módon védettek a koronavírus ellen. Nem az számít, mennyiért vesszük a vakcinát, hanem hogy milyen gyorsan. A vakcinaigazolás bevezetéséről a nemzeti konzultáció alapján fognak majd dönteni. A vállalkozóknak igazuk volt, túl lassan kapták meg a beígért bértámogatást, ezért változni fog a rendszer. A gyermek pedig egy közjószág. Interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. ","shortLead":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik...","id":"20210205_Orban_Viktor_radiointerju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b51939-3d37-40e4-8f78-eaca4e8d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_Viktor_radiointerju","timestamp":"2021. február. 05. 07:39","title":"Orbán Viktor: Március 15-ére minden 60 év feletti regisztrált magyart be fogunk oltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak a számítógépeknek, amelyet Steve Jobs és Steve Wozniak raktak össze.","shortLead":"Ritkaságnak számító almás eszközhöz lehet hozzájutni az eBayen: az 1976-ból származó Apple 1 egyike azoknak...","id":"20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc488d6-0178-4c77-9223-65c0c293faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cb61f-e225-4ba6-b153-41efa860d37a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_1_szamitogep_vasarlas_ebay_steve_jobs_steve_wozniak","timestamp":"2021. február. 05. 12:03","title":"441 millió forintért árulnak egy régi számítógépet, amelyen Steve Jobs is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","shortLead":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","id":"20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7c516-66c2-4431-b142-ddac22f01f63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 05. 16:07","title":"A német közegészségügy szerint veszélyesebbé vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e68a988-aaf1-4317-ad3c-93c150b2ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari kamera rögzítette az esetet.","shortLead":"Egy ipari kamera rögzítette az esetet.","id":"20210205_Milyenek_lehetnek_a_jatekosok_ha_a_takarito_is_lazan_hattal_felpalyarol_kosarat_dob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e68a988-aaf1-4317-ad3c-93c150b2ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7eff55-64a6-4b6d-9f68-999b3c5bb7db","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Milyenek_lehetnek_a_jatekosok_ha_a_takarito_is_lazan_hattal_felpalyarol_kosarat_dob","timestamp":"2021. február. 05. 10:21","title":"Milyenek lehetnek a játékosok, ha a takarító is lazán, háttal, félpályáról kosarat dob?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]