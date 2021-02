Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök szerint valamilyen automatizmussal határozzák majd meg a jogosultak körét.","shortLead":"A kamarai elnök szerint valamilyen automatizmussal határozzák majd meg a jogosultak körét.","id":"20210207_Parragh_Teaor_szam_alapjan_jarhat_a_10_millios_gyorskolcson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb914146-58a0-4563-bd0e-2f58750010e6","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Parragh_Teaor_szam_alapjan_jarhat_a_10_millios_gyorskolcson","timestamp":"2021. február. 07. 09:33","title":"Parragh: Teáor szám alapján járhat a 10 milliós gyorskölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.","shortLead":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan...","id":"20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e816474-0a30-4339-a3a4-a7cba6ef5871","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","timestamp":"2021. február. 08. 10:32","title":"Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek járt utána a Bank360 a jelzáloghitelek összehasonlításával.","shortLead":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek...","id":"20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e466b9-d215-4fa7-901a-073231e13bed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","timestamp":"2021. február. 08. 10:45","title":"Mekkora most a törlesztője egy 10, 15 és egy 20 millió forintos lakáshitelnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt...","id":"20210208_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e135359-f11b-4cd4-8177-de6fca5cc372","keywords":null,"link":"/360/20210208_Radar360","timestamp":"2021. február. 08. 08:00","title":"Radar360: Zöld út az orosz vakcinának, búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","shortLead":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","id":"20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9522873-0fcb-40b3-9d29-8b0a7f4f5b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","timestamp":"2021. február. 07. 15:16","title":"A Porsche azt szeretné, 2030-ra már az eladásaik 80 százaléka elektromos autó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","shortLead":"Hétfőre 1160 fertőzöttet találtak az országban.","id":"20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fbbce5-99d6-459d-8e3f-6ca06d226ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_koronavirus_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 08. 10:11","title":"65 újabb halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]