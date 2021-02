Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat. Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel, addig a költségvetést sem tudják elkészíteni. Karácsony Gergely: Égető szükség van kompenzációra Lazítások jönnek az országban, de beutazni nehezebb lesz. Megszigorítja a határellenőrzést Ausztria Kétezer ember vesz részt a mentésben. Már 20 halálos áldozata van az indiai gleccserszakadásnak Még mindig kevés a vakcina az országban, csak kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása. Operatív törzs: új beutazási szabályok Ausztria felé, az orosz oltóanyag biztonságos A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás Aréna ad otthont a kiesées szakasz első meccsének másfél hét múlva. Budapesten fogadja az RB Leipzig a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger