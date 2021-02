Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások "available":true,"c_guid":"609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as évük.","shortLead":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as...","id":"20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","timestamp":"2021. február. 08. 08:49","title":"Honlapja még nincsen, de 16 milliós terepjárója már van Szijjártó-Nagy Szilvia cégének "available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó "available":true,"c_guid":"7c84fbeb-e43b-4897-a9d5-ef3b6f99fba9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","shortLead":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","id":"20210208_galax_rtx_3090_videokartya_vilagrekord","timestamp":"2021. február. 08. 10:33","title":"Úgy meghajtottak egy videokártyát, hogy megdöntött 16 világrekordot "available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","shortLead":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","id":"20210208_lewis_hamilton_mercedes_uj_szerzodes","timestamp":"2021. február. 08. 13:05","title":"Aláírt végre Hamilton a Mercedeshez "available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya "available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62 "available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","shortLead":"Szolidaritásból fújták fel ismét a Lady MRD-s feliratot.","id":"20210207_momentum_jachtparkolo_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. február. 07. 10:54","title":"Újra felfestette a Momentum a jachtparkolót a külügyminisztérium elé