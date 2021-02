2021-től minden örökbefogadó szülő igénybe veheti a babaváró hitelt, így az idősebb gyermekeket örökbefogadni kívánók is élhetnek a lehetőséggel. Megszűnik tehát az örökbefogadó szülők egy részének eddigi hátrányos helyzete, hogy az örökbefogadott gyermeknek is 2019. július 1-je után kellett születniük a babaváró hitel kedvezményeinek érvényesítéséhez. A módosítás egyedülálló módon utólag is feljogosíthat a babaváró felvételére, sőt, aki már korábban felvette a hitelt, de a kedvezményt a törvény korlátozása miatt nem tudta érvényesíteni, az utólag is megteheti, igaz már nem sokáig: március 1-ig jelentkeznie kell a bankban.

Az egységes szabályozás okozta eddig az örökbefogadók hátrányát

A módosítás korábban nem tett különbséget a vér szerinti és az örökbefogadott gyermekek között, így minden esetben 2019. július 1-je, a babaváró hitel elindítása után kellett megszületnie a gyermeknek. Saját gyermeknél ez a feltétel nem okozott problémát, a program kezdete után született gyermekekre érvényesíthető volt a kedvezmény, ha a szülők időben, még a gyermek születése előtt felvették a babaváró hitelt.

Az örökbefogadók viszont hátrányos helyzetbe kerültek, hiszen az örökbefogadott gyermekek sok esetben nem újszülöttek. A KSH legutóbbi, 2017-es statisztikái szerint az örökbefogadható gyermekek több mint fele 10 évesnél idősebb, és csupán 14%-uk, 283 gyermek 3 éven aluli. Hogy a korábban hátrányos helyzetért kompenzációt kapjanak az örökbefogadó szülők, a jogszabály visszamenőleg is lehetővé teszi a babaváró kedvezményeinek igénybevételét.

Minden örökbefogadónak kinyílik a babaváró

Ha az örökbefogadott gyermek a program kezdete után született, eddig is fel lehetett venni az akár kamatmentes hitelt, annak minden előnyével. A mostani módosítással viszont minden örökbefogadás feljogosít a babaváró hitel igénybevételére, amennyiben maga az örökbefogadás 2019. július 1-je után történt.

Visszamenőlegesen is érvényesíthetők a babaváró hitellel járó kedvezmények, ha az örökbefogadott gyermek már túl idős volt a korábbi szabályok szerint. A pontos határidő szerint a program kezdete (2019. július 1.) és a hátrányos helyzetet megszüntető jogszabály (2020. december 29.) között örökbefogadó szülők utólag is jogosultak a kedvezményekre, ha azt korábban nem kapták meg abból adódóan, hogy örökbefogadott gyermekük 2019. július 1-je előtt született.

A kérelem leadásának határideje viszont attól függően eltér, hogy az örökbefogadó szülők felvették-e korábban a babaváró hitelt:

ha már felvették a babaváró hitelt, a kedvezmények csak március 1-ig érvényesíthetőek, vagyis nem árt sietni, mert már csak néhány hét van hátra;

ha nem vették fel korábban a hitelt, nincs szigorúbb határidő a kedvezmények érvényesítésére, csak arra kell figyelni, hogy a hitelszerződés aláírása után még két hónapig nyújtható be a kérelem.

Mostantól nincs hátránya az örökbefogadóknak

Az örökbefogadók hátrányos helyzete tehát megszűnt a babaváró hitel esetében, már a 2019. július 1. előtt született gyermekek örökbefogadása sem akadály a babaváró hitel előtt.

A jövőben a kedvezményes hitel érvényesítéséhez a babaváró hitelt még az örökbefogadási határozat előtt fel kell venni. Ezt követően 5 évig van lehetőség az örökbefogadásra, hogy a kamattámogatás megmaradjon. Az örökbefogadási határozat utáni 60 napban pedig be kell nyújtani a támogatási kérelmet.