Európai Bizottság: 5,3 százalékkal csökkent tavaly a magyar gazdaság

[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut, aki megőrzi az önállóságát.","shortLead":"Az éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut...","id":"20210210_praxiskozosseg_haziorvos_ber_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f4b83a-8695-4cc6-8e23-b17faac725e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_praxiskozosseg_haziorvos_ber_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 10. 09:06","title":"Tényleg a praxisközösségbe lépéstől függ majd a háziorvosok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","shortLead":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","id":"20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8804e67a-31fc-45b8-88e6-ab0faab4aebf","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","timestamp":"2021. február. 09. 19:21","title":"Nemzetközi Sajtóintézet: Egyes politikai erők egy évtizede el akarják tüntetni a Klubrádiót az éterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","shortLead":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","id":"20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ff19e-94b3-4670-8083-1e07d7b268fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 10. 13:54","title":"Több meghibásodással is küzdött az indonéz gép, mielőtt a tengerbe veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","id":"20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0b757-e6d0-47a4-a77f-d22b88b8a1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","timestamp":"2021. február. 10. 11:10","title":"Álruhás Toyota: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swace-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós funkciója.","shortLead":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós...","id":"20210210_instagram_reels_tiktok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56af900a-4752-453f-bb95-6f55d126c9a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_instagram_reels_tiktok_video","timestamp":"2021. február. 10. 08:33","title":"Algoritmust állít a TikTok-videókra az Instagram, korlátozza az elérésüket a Reels-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak 8, hanem 16 GB RAM-mal szerelt változata is lesz az Asus ROG Phone 5-nek. Most erről szivárgott ki egy benchmark-teszt eredménye.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak 8, hanem 16 GB RAM-mal szerelt változata is lesz az Asus ROG Phone 5-nek. Most erről szivárgott...","id":"20210209_asus_rog_phone_5_16_gb_ram_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb37839-8482-4a87-8470-c447ae40aa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248480e6-27f2-46cb-8ab4-d7d772561761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_asus_rog_phone_5_16_gb_ram_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 09. 17:03","title":"16 GB RAM elég lesz? Erősebb verziót is kaphat az Asus érkező csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","shortLead":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","id":"20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50cb62b-0c79-4b10-a42a-09d1c5ce2779","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","timestamp":"2021. február. 10. 10:43","title":"Felbontotta a Gundel-menza szerződését a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak ellentmondó dolgokat magyaráznak nekik a koronavírussal kapcsolatban. Megnéztük, milyen lehetőségek vannak.","shortLead":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak...","id":"20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe23210d-faed-4913-a9d1-024e3bb41e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 13:00","title":"Mit tehetünk, ha a gyerek tanára vírus- és oltástagadó nézeteket terjeszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]