[{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt közben folyamatosan gyűlnek az előfizetői visszajelzések.","shortLead":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt...","id":"20210211_digi_internet_hiba_panaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5ceb3-af0c-4adf-b145-8ab3472d47b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_hiba_panaszok","timestamp":"2021. február. 11. 10:15","title":"\"Haldoklás van\" – sokasodnak a Digi oldalán a felhasználói panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai polgármesterek, akik enyhíteni akarnak a koronazárlaton. ","shortLead":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai...","id":"20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c671bc-20dc-4758-a503-46fa318cce34","keywords":null,"link":"/360/20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","timestamp":"2021. február. 11. 07:33","title":"New York Times: Esztelenség lazítani, amikor tarolnak a mutánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint...","id":"20210211_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a07b02-8b54-473c-afe6-033fec38c028","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 11. 09:05","title":"Koronavírus: 97 beteg meghalt, 1862 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy előterjesztésből derült ki, hogy a Pest megyei önkormányzat mennyit szán a városra az einstandolt adóból.","shortLead":"Egy előterjesztésből derült ki, hogy a Pest megyei önkormányzat mennyit szán a városra az einstandolt adóból.","id":"20210211_samsung_ado_god_megyei_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281544f7-7eab-47a3-8390-3c5c90540289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_samsung_ado_god_megyei_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 11. 06:54","title":"A Samsung-adónak csak a 40 százaléka kerülhet Gödre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","shortLead":"Ez egy héten belül már a második szállítmány, amely Magyarországra érkezett.","id":"20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1696eab-78b2-4a83-9d96-6de3260f0b5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_astrazeneca_vakcina_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:05","title":"Újabb 45 600 AstraZeneca vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel szembeni felelősségre vonási tárgyaláson.","shortLead":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel...","id":"20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52235af-dbb5-4e8e-9f17-cca1c4591921","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","timestamp":"2021. február. 10. 19:26","title":"Impeachment: Eddig nem látott felvételeket mutathatnak meg a Capitolium ostromáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]