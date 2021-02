Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva zárják be. ","shortLead":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva...","id":"20210210_Blue_Sky_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7aa40-8aec-46a0-893d-6f8fd3fe68eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Blue_Sky_bezaras","timestamp":"2021. február. 10. 13:04","title":"Bezárja a Jégkorszakot készítő stúdiót a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint...","id":"20210211_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a07b02-8b54-473c-afe6-033fec38c028","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 11. 09:05","title":"Koronavírus: 97 beteg meghalt, 1862 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos szinten sem éri el a 80 százalékot.\r

","shortLead":"Fülöp Attila Emmi-államtitkár szerint a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága a fővárosban és országos...","id":"20210210_Emmi_voros_kod_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84391b5d-ccae-44b7-8232-8420c4c9d26a","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Emmi_voros_kod_hideg","timestamp":"2021. február. 10. 17:55","title":"Péntektől kiadják a vörös kódot a rendkívüli hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","shortLead":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","id":"20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cef3b31-327f-4977-b3cf-c594f2cdb836","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","timestamp":"2021. február. 12. 06:17","title":"Elfogadták az egyetemi rendőrség létrehozására vonatkozó törvényt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","shortLead":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","id":"20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c09089f-3d49-4c8b-9642-38a7e0fb3101","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","timestamp":"2021. február. 10. 18:39","title":"Reklámkampányban toboroz felvételizőket az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","shortLead":"A perui \"aranyfolyó\" újabb bizonyítéka a területen zajló súlyos természetpusztításnak. ","id":"20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ce8bbc-a998-40aa-88d6-9c66ce54acd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859ec9d-7d2e-473e-900b-b851699ab0f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_nasa_foto_aranyfolyo_peru_aranybanya_termeszetpusztitas_amazonas","timestamp":"2021. február. 12. 09:33","title":"Fotó: \"Aranyfolyót\" fényképezett a NASA Peru felett, és ez nagyon rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot, hogy miniszterei segítsenek megoldani egy olaszországi ügyet még évekkel ezelőtt. Az érintettek tagadnak, a rendőrök Gernot Blümel pénzügyminiszter mellett két másik embernél is házkutatást tartottak. Az ellenzék a miniszter lemondását követeli.\r

","shortLead":"A Novomatic osztrák szerencsejáték-vállalatról rebesgetik, hogy pénzzel támogatta az Osztrák Néppártot...","id":"20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df399bf4-9ab8-489a-a8cf-148b5dd2df00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_korrupciogyanu_ausztria_penzugyminiszter_georg_blumel","timestamp":"2021. február. 11. 18:42","title":"Korrupciógyanú miatt tartottak házkutatást az osztrák pénzügyminiszternél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]