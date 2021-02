Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","id":"20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0b757-e6d0-47a4-a77f-d22b88b8a1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","timestamp":"2021. február. 10. 11:10","title":"Álruhás Toyota: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swace-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b626df-6733-4960-8e24-6bd3328b1924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poly monitorjával indított videohívásokhoz nincs szükség külön mikrofonra, de még csak kamerára sem: a különleges megjelenítőben a többi közt ezek is megtalálhatók.","shortLead":"A Poly monitorjával indított videohívásokhoz nincs szükség külön mikrofonra, de még csak kamerára sem: a különleges...","id":"20210210_home_office_tavmunka_monitor_poly_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b626df-6733-4960-8e24-6bd3328b1924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9b5e0-d949-438d-adb6-9239c9c66720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_home_office_tavmunka_monitor_poly_videohivas","timestamp":"2021. február. 10. 11:03","title":"Ezt a monitort kifejezetten home office-hoz találták ki: mikrofon, kamera, sőt lámpa is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","shortLead":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","id":"20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50cb62b-0c79-4b10-a42a-09d1c5ce2779","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","timestamp":"2021. február. 10. 10:43","title":"Felbontotta a Gundel-menza szerződését a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","shortLead":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","id":"20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f38ed4-3470-417d-bc8c-52d2195273c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","timestamp":"2021. február. 11. 17:34","title":"Tíz lélegeztetőgépet ajándékozott egy felvidéki kórháznak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9a5aaf-51c1-4347-bad6-01d018e33e7d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem tudni, hogy idén lesz-e házigazdája az eseménynek. 