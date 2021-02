Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b9e86a-c796-4837-8c28-85583fb43c53","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A valódi nevét sem tudják, mégis az irodalom egyik legnagyobb sztárja lett az olasz Elena Ferrante. Új regényének megjelenése világszenzációnak számított, a Netflix pedig már fél éve bejelentette, sorozatot készítenek belőle. Kritika A felnőttek hazug életéről.","shortLead":"A valódi nevét sem tudják, mégis az irodalom egyik legnagyobb sztárja lett az olasz Elena Ferrante. Új regényének...","id":"20210214_elena_ferrante_a_felnottek_hazug_elete_kritika_napolyi_regenyek_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e86a-c796-4837-8c28-85583fb43c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2784fe2-e0fb-4124-9e25-e1ccc74ac262","keywords":null,"link":"/kultura/20210214_elena_ferrante_a_felnottek_hazug_elete_kritika_napolyi_regenyek_netflix","timestamp":"2021. február. 14. 20:00","title":"Lehet-e egy kislány egyszerre ronda és szép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása megszűnik az eddig ismert módon, a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A szerintük jogszerűtlen bírósági döntést maguknak kell végrehajtaniuk, szó szerint lekapcsolják saját adásukat. A sajátos szilveszterre hajazó utolsó vasárnapon a műsorvezetők és a hallgatók a műsorokban nosztalgiázva búcsúztatták az ismerős csatornájukat. ","shortLead":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása...","id":"20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29c04f4-98ce-4e1d-b076-9e1a1539914e","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Visszaszámolnak: éjfélkor a Klubrádiónak kell lekapcsolnia saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85062f-4118-46bc-91bf-a9289d5fe693","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester azzal magyarázta a döntést, hogy boldog-boldogtalan építkezik, a közművek viszont nem bírják el a terhelést.","shortLead":"A polgármester azzal magyarázta a döntést, hogy boldog-boldogtalan építkezik, a közművek viszont nem bírják el...","id":"20210215_paloznak_epitesi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f85062f-4118-46bc-91bf-a9289d5fe693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32880820-e5f5-4c2b-a166-d4cdb1a8568f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_paloznak_epitesi_tilalom","timestamp":"2021. február. 15. 18:32","title":"Paloznakon betiltottak mindenféle építkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","shortLead":"Összesen 18 embert találtak a pókerteremben, mindenkit megbüntettek a rendőrök. A szervezők ellen eljárás indult.","id":"20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2750f4e-1a32-4a68-9e81-0aaf44386c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d6ad7-a271-4a14-b3ef-09aae5ee2a79","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_pokerparti_rendorseg_ujpest_maszk","timestamp":"2021. február. 15. 15:11","title":"Videó: Illegális pókerpartira csaptak le a rendőrök Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","shortLead":"Az erős szél miatt jóval hidegebbnek érezhetjük az időjárást - figyelmeztetnek a meteorológusok. ","id":"20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db54ef37-47c6-424a-ad1f-e78bf991ce44","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Ne_csapja_be_a_napsutes_fagypont_korul_lesz_a_homerseklet_vasarnap","timestamp":"2021. február. 14. 09:03","title":"Ne csapja be a napsütés, fagypont körül lesz a hőmérséklet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","shortLead":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","id":"20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5678aa-12ea-4267-a4e4-d43c7a3f6276","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","timestamp":"2021. február. 14. 08:13","title":"Hárman meghaltak egy lavina miatt a szlovén Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]