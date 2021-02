Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Világháború zajlik a koronavírus ellen, és ebben a küzdelemben minden vakcinára szükség van – erről beszélt a francia államfő, amikor a Journal du Dimanche című hetilapnak nyilatkozott. Versenyt futunk az idővel" – hangsúlyozta Emmanuel Macron arra utalva, hogy Franciaországban a járvány harmadik hullámára készülődnek. Világméretű harc folyik, ezért globális kooperáció kell, bevonva a kínai és az orosz kutatókat is.

"Joe Biden amerikai elnökkel is elsősorban erről tárgyaltam" – jelentette ki Macron, aki kiemelte, hogy az USA új elnöke nemcsak visszalépett a WHO-ba, rögtön alá is írt egy 4 milliárd dolláros támogatási csomagot. Ez azt célozza, hogy a szegényebb országok is mielőbb megkapják a szükséges vakcinákat, különben az oltási kampány mit sem ér a gazdagabb államokban.

A WHO erről videokonferenciát szervezett pénteken, amelyen az Élysée-palota is képviseltette magát. A WHO főnöke arra buzdította a gazdag államokat, hogy ne kizárólag maguknak akarják a koronavírus elleni vakcinákat, mert a globalizált világban így nem tudják megállítani a járványt. Jelenleg az oltóanyag körülbelül 70%-a jut a gazdagabb államoknak, míg az emberiség többségének be kell érnie a 30%-kal.

Miután a WHO engedélyezi az orosz és a kínai vakcinákat, be kell ezeket is vetni abba a világháborúba, mely a koronavírus ellen folyik – véli Macron, aki bírálta, hogy a transzparencia egyáltalán nem teljes a vírus keletkezésével kapcsolatban. Finoman arra célzott, hogy bár a WHO szakértői megállapították, hogy Vuhanban nem egy kutatólaboratóriumból szabadult el a koronavírus, az USA-ban és másutt kétkedéssel fogadták az eredményt.

Ugyancsak bírálta Macron azt, hogy az EU és a nagy gyógyszergyárak szerződései nem nyilvánosak. Korábban az elnök a francia Sanofi gyógyszergyár oltóanyaga mellett lobbizott, de a vetélytársak megelőzték őket. A Sanofi főnöke a hétvégén úgy nyilatkozott a Le Figarónak, hogy az utolsó negyedévben lesz meg a saját vakcinájuk. Addig is gyártják a Biontech–Pfizer-oltóanyagot, hogy enyhítsék a hiányt az Európai Unióban.