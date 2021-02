Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82a78a25-b428-49cd-b7f1-fcd45a20e5d9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Sean Scully a kortárs absztrakció egyik legfontosabb képviselője. Művészetét különleges kettősség jellemzi: alkotásaiban összeolvadnak a redukált, geometrikus formák és az expresszív, egyben referenciákban gazdag elemek. Mintegy 110 művet felvonultató retrospektív kiállítása az Átutazó címet kapta: a cím egyaránt utal élettörténetére, emlékeire, illetve egyik festménysorozatára. Az ír származású, négyéves korától Angliában élő és tanuló, 1975-ben Amerikában letelepedő, később Európába is visszatérő alkotó esetében az átutazás nem otthontalanságot, sokkal inkább keresést jelent, amely ugyanakkor folyamatos művészi megújulásának záloga.","shortLead":"Sean Scully a kortárs absztrakció egyik legfontosabb képviselője. Művészetét különleges kettősség jellemzi...","id":"20210216_Erzeki_absztrakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82a78a25-b428-49cd-b7f1-fcd45a20e5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25077b6-504a-4818-9013-789a87bc02cc","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Erzeki_absztrakcio","timestamp":"2021. február. 16. 12:22","title":"Érzéki absztrakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben járművekbe töltve üzemanyagként lehetne használni.","shortLead":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben...","id":"20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23934728-8c75-4ff5-a42f-78fb6b091d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. február. 17. 08:03","title":"Ezzel az új üzemanyaggal megoldanák az elektromos autók legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész biztosan várni kell majd.","shortLead":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész...","id":"20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4e8d86-aba9-4a27-a00a-e9bf0493f6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","timestamp":"2021. február. 16. 08:33","title":"Javában készül az összecsukható iPhone, nemcsak az ujjunkkal irányíthatjuk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tolták ki a bevásárlóközpont nyitását.","id":"20210217_etele_plaza_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bed46af-a60e-479b-8e3f-120aae83a456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a8c014-3ff8-4087-a598-801734faba60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_etele_plaza_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 09:51","title":"Szeptemberben nyithat Buda legnagyobb plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai stádiumban kimutatható CT-vizsgálattal.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai...","id":"20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9164fb-0dc8-4122-a50b-d7ad7f50cb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 15. 17:03","title":"Növelheti a tüdőrák túlélési esélyeit egy idejében elvégzett CT-vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát kapta meg.","shortLead":"Új, középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note10 processzorát...","id":"20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa38305-ba70-4ca7-920d-21cf2d75f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5379bb-dd4a-42f5-b0c1-1d2b4464ba1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_f62_specifikacio_akkumulator","timestamp":"2021. február. 15. 15:03","title":"Óriási, 7000 mAh-s akkumulátort kapott a Samsung új mobilja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127edaed-88df-4d65-a389-badcc4dd0acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány többek között arra kíváncsi, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak-e néhány korlátozó intézkedés alól.","shortLead":"A kormány többek között arra kíváncsi, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak-e néhány...","id":"20210217_Nemzeti_konzultacio_tema_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=127edaed-88df-4d65-a389-badcc4dd0acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51fdeb6-94ef-4909-9efc-81d2840f7e16","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Nemzeti_konzultacio_tema_ujranyitas","timestamp":"2021. február. 17. 08:02","title":"Dömötör Csaba bejelentette, hogy mik lesznek a konzultáció fő témái ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]