[{"available":true,"c_guid":"bdbef0f9-93c6-411c-becb-f213b7abfc5e","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kormány először szembesül azzal, hogy sokan nem várják, hanem visszautasítják az oltást. Az orosz és kínai vakcinák iránti bizalmatlanság csökkentése nem prioritás. Igaz, a beszerzés célja nem is feltétlenül az volt, hogy fel is használják a milliószámra vásárolt keleti oltóanyagot.","shortLead":"A kormány először szembesül azzal, hogy sokan nem várják, hanem visszautasítják az oltást. Az orosz és kínai vakcinák...","id":"20210218_Ezt_elszurtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef0f9-93c6-411c-becb-f213b7abfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2038767d-c9d9-4602-aaee-724b7766f1e9","keywords":null,"link":"/360/20210218_Ezt_elszurtak","timestamp":"2021. február. 18. 07:00","title":"Egyre többen érezhetik úgy, hogy a kormány kiszúr velük a keleti vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetemen már az összes betegágy mellett dolgozó orvost beoltották.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen már az összes betegágy mellett dolgozó orvost beoltották.","id":"20210218_merkely_bela_orosz_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062a5e17-e336-4a3d-8008-5391dd2df0a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_merkely_bela_orosz_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2021. február. 18. 17:45","title":"Az orosz vakcinával oltották be Merkely Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és az oktatást a fővárosi magán- és alapítványi iskolák. ","shortLead":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és...","id":"20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff78cc96-aea9-454c-adbe-3825ac63e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","timestamp":"2021. február. 18. 07:07","title":"Hiába van tandíj, egyre többen jelentkeznek a budapesti magániskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","shortLead":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","id":"20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b897358-82c3-46b1-828b-3225b7afd938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","timestamp":"2021. február. 17. 15:31","title":"Szűz Mária-képre taposott a metálzenész, elítélte a lengyel bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","shortLead":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","shortLead":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","id":"20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f1aab-3557-4c9d-a71c-2f7fceb9e320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","timestamp":"2021. február. 18. 18:25","title":"Elkezdődött az orosz vakcina „light” változatának klinikai tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai esetében már nem olyan jó a helyzet.","shortLead":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai...","id":"20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59226d4-8805-4ff3-9e3f-f7985e123ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","timestamp":"2021. február. 18. 20:15","title":"Hivatalos vizsgálat készült, hogyan teljesít a brit és az afrikai mutációk ellen a Pfizer oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]