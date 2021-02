Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó szerepet játszott a hidegháború lezárásában George Shultz, Ronald Reagan napokban elhunyt egykori külügyminisztere.","shortLead":"Az USA erejének világossá tétele mellett a jó érzékkel folytatott tárgyalásaival és emberi gesztusokkal is meghatározó...","id":"202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e3fd93-35b4-4b69-9535-893ee29b66e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1cb4d-f96a-4b5f-b949-79ec930c0dd0","keywords":null,"link":"/360/202107__george_shultz__reagan_jo_szelleme__amerkaiszovjet_viszony__hideghaborus_hos","timestamp":"2021. február. 21. 16:00","title":"Tigrist tetováltatott a hátsójára, majd segített Reagannek megnyerni a hidegháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: görbék, seft, privátbank, sugallat, nerművészet. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2aa25-0f5b-4922-a3aa-282cb2a6bb01","keywords":null,"link":"/360/20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. február. 21. 19:00","title":" Az én hetem: Krusovszky Dénes unja az apokalipszist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","shortLead":"A Népszava szerint a Magyartanárok Egyesületének még nem küldték el a vizsgakövetelmények tervezetét.","id":"20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4333e075-2b52-446d-8cb6-d8c51ffbca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96791be6-001d-4d57-8518-b272a9cc3425","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Wass_Albert_erettsegi_magyar_nyelv_irodalom","timestamp":"2021. február. 22. 07:49","title":"Wass Albert igen, a magyar nyelv finnugor származása nem kerülhet elő a magyar érettségi témái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó Magda utolsó regényének adaptációja, és Tóth Barnabás Hofiról készülő játékfilmje is. ","shortLead":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó...","id":"20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7360cf8d-1f40-48d1-a1ed-2e9f929d7389","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","timestamp":"2021. február. 23. 12:34","title":"A Hofiról készülő filmet és Mundruczóék következő dobását is támogatja a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","shortLead":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","id":"20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ba4109-28a1-4568-b57d-de70a2974113","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 23. 06:41","title":"800 lóerős lett a BMW X6 M divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e10a2c2-7aca-42c1-971e-2fcf7e42c20d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menyasszonytánc pedig a földhivatalban lehetett – latolgatta a miniszter feleségéhez kötött mesés földügy hátterét a Duma Aktuál. Azt is végigveszik, hogy családjogilag milyen kibúvok lehetnek néhány gazdasági stikli esetében. ","shortLead":"A menyasszonytánc pedig a földhivatalban lehetett – latolgatta a miniszter feleségéhez kötött mesés földügy hátterét...","id":"20210222_Duma_Aktual_Roganek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e10a2c2-7aca-42c1-971e-2fcf7e42c20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f22dd0-23df-4ebd-8ef5-d01a7508cd99","keywords":null,"link":"/360/20210222_Duma_Aktual_Roganek","timestamp":"2021. február. 22. 17:00","title":"Duma Aktuál: Rogánék háromezer gyereket vállaltak megacsokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]