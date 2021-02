Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők döntöttek Simonka György mentelmi jogának felfüggesztéséről is. ","shortLead":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők...","id":"20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a297fa-c5c3-4062-9010-1606fd645884","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","timestamp":"2021. február. 22. 16:24","title":"Ellenzék nélkül is megszavazták a veszélyhelyzet meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak a mozis premierben.","shortLead":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak...","id":"20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47814ba9-f255-4eb6-9a25-0504c56f99f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","timestamp":"2021. február. 22. 12:37","title":"A Wonder Woman 1984 online jön Magyarországon is, mégsem kerül moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az újdonság kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210224_ubergolf_kiderult_a_320_loeros_vw_golf_r_hazai_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507cc13a-5c31-47e5-9d7e-aa534359d611","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_ubergolf_kiderult_a_320_loeros_vw_golf_r_hazai_ara","timestamp":"2021. február. 24. 06:41","title":"Über-Golf: kiderült a 320 lóerős VW Golf R hazai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","shortLead":"Szerinte látszik, micsoda gépezet működik a háttérben, az SZFE oktatói pedig csak eszköznek használják a hallgatókat.","id":"20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ddc26-b88d-44f7-8a70-5d2cf8d01780","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Vidnyanszky_Az_SZFE_felmondo_tanarai_a_leggonoszabbul_jartak_el","timestamp":"2021. február. 23. 09:52","title":"Vidnyánszky: Az SZFE felmondó tanárai a leggonoszabbul jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","shortLead":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","id":"20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012b0b8-f58a-452b-8a43-a57e8c3ae3a8","keywords":null,"link":"/elet/20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","timestamp":"2021. február. 23. 19:31","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen kormányozni készül a jelenlegi ellenzék – hangzott el a Republikon Intézet keddi konferenciáján. ","shortLead":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen...","id":"20210223_Republikon_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301ded7c-242b-4d06-921e-5bf3da9fab04","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Republikon_konferencia","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az ellenzék terepen akarja megnyerni a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak hasonlít mára már klasszikussá vált bon mot-jához. Vélemény.","shortLead":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak...","id":"20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe18938-e5d9-4dfe-9b22-7202c0b764f0","keywords":null,"link":"/360/20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","timestamp":"2021. február. 23. 14:00","title":"Révész Sándor: Orbán veszíteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]