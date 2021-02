Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett. A menza is érintett. Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt Több házi tesztet szeretnének, hogy jobban lehessen látni, milyen a valós helyzet. Otthon is használható koronavírusteszteket engedélyeztek Németországban nekik egy cipővásárlás vagy a számlák befizetése is. Felmérés: A kereskedelmi dolgozók kétharmada nem tud elmenni nyaralni kapcsolatban. Tordai Bence már sokadik alkalommal kérdezett rá Varga Mihálynál az elvont forrásokra, pártja most a lakosság segítségét is kéri a rendelőfejlesztésekkel kapcsolatban. Milliárdokat vontak el két kerület egészségügyi fejlesztéseitől, a Párbeszéd petícióval próbál hatni a kormányra szerződésről. A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét. Megegyezett a nyíregyházi kórház a sebészekkel az új szerződésről Fabiáról. A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka. Szinte minden kiderült a legújabb Skoda Fabiáról hajléktalant. Az ügyben hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt nyomoznak. Kommandósok mentek a mohácsi rendőrökért, akik összevertek két hajléktalant Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki. A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein