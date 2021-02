Nyolc klinikáról összesen 17 petíciót küldtek a szegedi klinika vezetésének a napokban az orvosok. A szeged.hu információi szerint érintett intézetek között van az aneszteziológiai, urológiai, idegsebészeti, szívsebészeti, ortopédiai klinikák is, de a sürgősségi betegellátó osztály (SBO) egyes dolgozói is aláírták a petíciót. Összesen legalább 300 orvost és szakdolgozót érint az ügy, többségük rendszeresen ellát kiemelt nehézségű ügyeletet is - értesült a szegedi önkormányzati hírportál. A hvg.hu forrásai szerint a Klinikai Központ és az egyetemi vezetés, bár az Országos Kórházi Főigazgatóság utasításában lehetővé tette az eltérést az ügyeleti díjak esetén, mégis hónapokkal későbbre tolná az emeléseket, ezért is írták meg az orvosok a levelüket.

A hvg.hu értesülései szerint nemcsak az ügyeleti díjakkal van probléma, hanem a szakvizsgák után járó pluszpénzzel is, de a Phd fokozatért járó pótlékot sem fizetik a korábbi módon a Szegedi Tudományegyetemen, holott más orvosi egyetemeken automatikusan jár a jövőben, mintegy ösztönözve az orvosok tudományos munkavégzését is. Ebben az ügyben külön nem szervezkedtek az érintettek, pedig legalább kétszázan tartoznak ebbe a körbe is.

A levelet aláírók viszont azt kérik a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtól, hogy – mivel erre a törvény is lehetőséget ad – térjen el a 70-, 80-, 90 százalékban „leszabályozott” ügyeleti díjaktól, és legalább az új jogviszony bevezetése előtti szintre emelje vissza az ügyeleti díjakat és pótlékokat - tudta meg a szeged.hu. Az új szabályozás eredményeként több orvos és szakdolgozó esetében is előfordul, hogy bár az alapbérük valóban megnőtt, a bérpótlékaik és ügyeleti díjaik csökkenése miatt kevesebbet keresnek. Ez úgy lehetséges, hogy most mindenki ugyanazt az ügyeleti díjat kapja, akár kiemelt ügyeletet visz, akár normál ügyeletet. Azt is kérik, hogy az ügyeletek utáni szabadnapokat ne vonják le az ügyeleti díjakból, mert szerintük ez szabálytalan, és az uniós és a magyar törvények is évek óta tiltják. A követelések között szerepel az is, hogy a pótlékokat és ügyeleti díjakat ne csak az orvosoknak emeljék meg, hanem a szakdolgozók is kapják meg legalább azt, ami korábban járt nekik.

A szeged.hu úgy tudja, hogy a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ első válasza elutasító volt, de a petíciók aláírói fenntartották a kéréseiket. A legfrissebb információk szerint időközben a klinika ismét elutasító választ küldött. A hvg.hu forrásai szerinnt a csütörtöki klinikai vezetői értekezlet sem hozott változást, nem adja be a derekát az egyetemi vezetés. Ráadásul olyan jelzések is elértek hozzánk, hogy kifejezetten zsarolják a dolgozókat azzal, ha valaki nem írja alá a szerződést, akkor ne számítson még 10 év múlva sem arra, hogy elhelyezkedhet az egyetemi klinikákon.

Azt is megosztották az érintettek, hogy a klinikai vezetők igyekeznek kipuhatolni, kik nem akarják aláírni az új szerződéseket, telefonon próbálnak a dolgozókra nyomást gyakorolni. Az egészségügyi dolgozók új munkaszerződésének leadási határideje március 1-je, aki addig nem írja alá dokumentumot, elveszíti az állását. Korábban a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete és a Független Egészségügyi Szakszervezet is felmérte, mennyien hagyhatják el az állami ellátórendszert az egészségügyi szolgálati jogviszony és a hozzá kapcsolódó intézkedések bevezetése miatt. Az eredmények azt mutatják, több ezer orvos és szakdolgozó mehet át a magánellátásba vagy hagyhatja el az országot a következő hónapokban.