[{"available":true,"c_guid":"f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb portrét elképzelni egy olyan emberről, akit egyszerre ünnepel hősként a Nyugat, miközben hazájában a pokolba kívánják. ","shortLead":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb...","id":"20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066873e9-3851-4d48-b433-c7acd307a572","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 02. 20:00","title":"Mihail Gorbacsov már nem magyarázkodik, csak mesél, amiről épp akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti. A már több százmilliárd forintra rúgó vásárlások, beruházások, kiszervezések, \"megmentések\" adandó esetben a hatalomátmentést is szolgálhatják.","shortLead":"Amit tud, visz a kormánypárt, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eaca98-5b0d-47a0-96af-14b1f2d4a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca949eea-11bd-48d3-aa23-3500cb7958fb","keywords":null,"link":"/360/202109__ujabb_trofeak_akulturaban__vidnyanszky_es_lezsak__2022__tuleloshow","timestamp":"2021. március. 04. 07:00","title":"Hol nyíltan, hol lopakodva gyarmatosítja az oktatást és a kultúrát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó magyaroknak csak nagykövetségen vagy hazautazva van lehetőségük voksolni.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó...","id":"20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25955964-57eb-446a-bbd4-164ee153a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","timestamp":"2021. március. 02. 16:35","title":"Vona Gáborék népszavazást kezdeményeznek a külföldön élők levélszavazatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","shortLead":"A kutyarablás óta először szólalt meg a kórházba került férfi.","id":"20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dd2791-490b-4905-870c-d51f330cfff0","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Lady_Gaga_kutyasetaltatoja_halalkozeli_elmenyrol_beszel","timestamp":"2021. március. 02. 16:02","title":"Lady Gaga kutyasétáltatója halálközeli élményről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","shortLead":"Bunny Wailer 73 éves volt.



","id":"20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b20361-5b8a-4efc-b0ae-646fef75ba86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22046183-0a6f-46db-a871-e9e858907be3","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Elhunyt_Bob_Marley_zenekaranak_utolso_meg_elo_tagja","timestamp":"2021. március. 03. 08:46","title":"Meghalt Bob Marley zenekarának utolsó, még élő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM legfrissebb jelentése szerint a kiberbűnözők új célpontokat találtak maguknak 2020-ban: azokat az intézményeket és vállalatokat támadják, amelyek a koronavírus elleni küzdelemben is szerepet vállaltak.","shortLead":"Az IBM legfrissebb jelentése szerint a kiberbűnözők új célpontokat találtak maguknak 2020-ban: azokat az intézményeket...","id":"20210303_kibertamadas_jarvany_koronavirus_ibm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87610e40-15c7-4e39-9b98-34f5937d4599","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_kibertamadas_jarvany_koronavirus_ibm","timestamp":"2021. március. 03. 10:03","title":"Jóval több kibertámadás éri azokat, akik kiveszik a részüket a járvány elleni küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban és Budapesten hajtott végre gyilkosságokat. Noha Dér Csabát most \"csak\" két eset miatt ítélték el, Szerbiában is tárt karokkal fogadnák a hatóságok egy belgrádi emberölés miatt. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elsőfokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Dér Csabát, aki a vád szerint Amszterdamban...","id":"20210303_Der_Csaba_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9063a54-1f1d-4e68-902a-391dcbf62f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa7f13-9c16-44af-ae0a-5bdbe7ec9bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Der_Csaba_itelet","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"Életfogytiglanra ítélték első fokon a kíméletlen csantavéri gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást keres, hogy minél gyorsabban beoltassa a lakosságát – írja a Politico.","shortLead":"Magyarország után immár Ausztria, Dánia, Csehország, Szlovákia valamint Lengyelország is unión kívüli vakcinaforrást...","id":"20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab53e39-3426-4277-b7c0-e05797255a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Vakcinadiplomacia_egyre_tobb_tagallam_kezd_besokallni_az_EU_lassusaga_miatt","timestamp":"2021. március. 04. 13:18","title":"Vakcinadiplomácia: egyre több tagállam kezd besokallni az EU lassúsága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]