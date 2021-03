Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Kikerüli\" a brazil vírusmutáns azokat az antitesteket, amiket a CoronaVac oltás nyomán termel a szervezet.","shortLead":"\"Kikerüli\" a brazil vírusmutáns azokat az antitesteket, amiket a CoronaVac oltás nyomán termel a szervezet.","id":"20210302_sinovac_kinai_vakcina_vs_brazil_mutans_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e0a16c-cd84-4a63-9734-24b5ae703bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_sinovac_kinai_vakcina_vs_brazil_mutans_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 21:36","title":"Úgy tűnik, a kínai Sinovac vakcinája nem véd a koronavírus brazil mutációjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. 