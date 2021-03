Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de ő sem árulta el.","shortLead":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de...","id":"20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e2168-5189-41e6-bc5e-8487de54b2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","timestamp":"2021. március. 05. 16:56","title":"Reggel óta titok övezi Orbán nagyon fontos hibabejelentő telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország – mondta a lezárások bejelentésének napján Szijjártó Péter a hvg360-nak. A többi között kiderül, kitől kért engedélyt az interjúra a miniszter, barátja-e Szíjj László, mi a kormányzati álomposztja, elküldték-e FFP2-maszkért, és mit gondol a magyar sajtószabadságról.\r

\r

","shortLead":"Nem jókedvünkben döntöttünk a lezárásról, ha nem lépjük meg, nehéz helyzetbe került volna az egészségügy és az ország –...","id":"20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8100bb5-84fd-4cb7-8ab2-fcee3cef9c16","keywords":null,"link":"/360/20210304_Elesben_Szijjarto_Peterrel","timestamp":"2021. március. 04. 20:20","title":"Nagyinterjú Élesben Szijjártó Péterrel: oltásjátszma, jachtozás, titkosszolgák és a Néppárt-balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb védekezést.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb...","id":"20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36835585-f2f2-4fec-af64-08d430a3486d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","timestamp":"2021. március. 04. 14:23","title":"Kunetz: Tömegnyomor lehet a nyitva tartó üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","shortLead":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","id":"20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e04946-5c32-4ba5-aa50-0e04e7e6829d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","timestamp":"2021. március. 05. 11:42","title":"Felsővezeték szakadása miatt sokat késnek a vonatok a Budapest–Cegléd vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált metróalagutak, földalatti kisvasutak és helikopterleszállóhoz vezető járatok teszik zökkenőmentessé a fontos személyek közlekedését.","shortLead":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált...","id":"20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d00ffe5-89aa-4606-acf6-c0c1548e8710","keywords":null,"link":"/360/20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","timestamp":"2021. március. 05. 17:00","title":"Hol áll a Puskás Aréna „Orbán-alagútja“ a világ titkos járatainak mezőnyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint a koronavírus tavalyhoz képest most könnyebben terjed.","id":"20210305_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b758df6-a3ad-48ea-923c-3b99e101869c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 20:23","title":"Szlávik: Ez a vírus már nem az a vírus, ami tavaly megjelent Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében úgy látják, rosszabb volt az év, mint amire 2020 januárjában számítottak, de jobb, mint amitől a járvány első heteiben féltek. A vállalatok sokkal kevesebb hitelt vettek fel, a lakossági hitelezés a babaváró hitel miatt csak minimálisan esett vissza. A bank vezetői arról is beszéltek, remélik, hogy a járványügyi szigorítás alatt a bankfiókok nyitva tarthatnak.","shortLead":"60 milliárd forintról 23 milliárdra esett az Erste adózás utáni nyeresége egy év alatt, a banknál összességében...","id":"20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e31be6-eef4-4ffd-b565-bb14084145fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_erste_nyereseg_2020_hitel","timestamp":"2021. március. 04. 12:02","title":"Az Erste vezetői remélik, hogy a bankok nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]