Természetesen ma már sok banki ügyet el lehet intézni otthonról – netbank és mobilalkalmazás segítéségével –, ettől függetlenül sokunk számára megnyugvást jelenthet az a tény, hogy a bankfiókok nyitva lesznek az elkövetkező hetekben is. A lakáshitelt vagy személyi kölcsönt igénylők számára ez azért is különösen jó hír, mert ezekhez a legtöbb esetben személyes ügyintézésre is szükség van.

A Bankmonitor.hu szakértői ettől függetlenül azt javasolják, hogy amit lehet intézzünk el otthonról netbankon, mobilalkalmazáson, vagy telefonbankon keresztül. Például az eseti és állandó utalásokat, a csoportos beszedési megbízásokat meg lehet adni elektronikus csatornán keresztül is. A készpénzfelvételt is érdemes minimalizálni – lehetőleg egyszerre vegyük fel az adott hónapra szükséges összeget –, vásárláskor pedig fizessünk bankkártyával, amikor csak lehet. Ez utóbbiban sokat segít, hogy ma már minden online pénztárgéppel rendelkező árusítóhelyen biztosítani kell a kártyás fizetés lehetőségét.

Az ügyvédi szolgáltatások is elérhetők lesznek

A lakásvásárláshoz szükséges adásvételi szerződés megkötéséhez mindenképpen ügyvédre van szükség, ezért fontos, hogy az ügyvédi irodák zavartalanul működhetnek a következő két hétben. Ha nem lehetne adásvételi szerződést kötni, akkor bizony a lakáshitelek igénylése is elakadna. Ha valamit nem szeretnénk személyesen intézni – például nem tudunk elszabadulni a munkahelyünkről –, akkor meghatalmazást adhatunk egy másik személynek ügyünk elintézésére. Van olyan eset azonban, amikor a bankok ügyvéd által készített meghatalmazást fogadnak csak el, nem elégséges a két tanú előtt tett nyilatkozat.

Az értékbecslések is várhatóan zavartalanul folytatódnak

Az értékbecslés – a fedezeti ingatlan értékének megállapítása – ugyancsak elengedhetetlen a lakáshitel igényléséhez. Az értékbecslői szolgáltatást konkrétan nem említi a jogszabály azon szolgáltatások között, amelyeket az elkövetkező két hétben folytatni lehetne. Ugyanakkor a Bankmonitor.hu szakértői szerint nem kell aggódni: a jogszabály ugyanis azt mondja ki, hogy a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiséget, helyszínt szükséges bezárni. Az értékbecslés azonban gyakorlatilag a fedezeti ingatlan helyszíni felmérésével történik, a hiteligénylő, az ingatlan tulajdonosa nem jelenik meg az értékbecslő irodájában. Emiatt ez a szolgáltatás továbbra is elérhető lehet.

Mi a helyzet a biztosításokkal?

Egy lakáshitelnél elvárás, hogy a fedezeti ingatlanra vagyonbiztosítást kössünk, enélkül nem fogják a hitelösszeget folyósítani. Van olyan eset – például az adós életkora túl magas lenne a kölcsön lejártakor –, amikor a pénzintézet kifejezetten elvárja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást kössünk a kölcsön mellé. (Ez személyi kölcsön és lakáshitelek esetében egyaránt előfordulhat.) Jó hír ugyanakkor, hogy a jogszabály a biztosítási-, biztosításközvetítői tevékenységet megemlíti azon szolgáltatások között, amelyekre nem érvényes a szüneteltetés. Vagyis a hiteligényléshez nélkülözhetetlen – vagy bármilyen más biztosítást – is meg lehet kötni az elkövetkező hetekben.

Sok esetben a bankoknál is meg lehet kötni a hiteligényléshez szükséges biztosításokat, ami azért lehet előnyös, mert a pénzintézetek gyakran kamat-, vagy díjkedvezményt adnak akkor, ha náluk kötjük meg ezeket.

A közjegyzői irodák is nyitva lesznek

A Magyar Országos Közjegyző Kamara oldalán megjelent információk alapján a közjegyzői irodák nyitva lesznek az elkövetkező hetekben. Természetesen lesznek óvintézkedések, szigorítások: nem mindent lehet az elkövetkező hetekben személyesen intézni. (Eddigi ismereteink szerint tartozáselismerő okirat készítése céljából lehetséges a személyes ügyintézés.) Ettől függetlenül mindenképpen érdemes felvenni a kapcsolatot azzal a közjegyzői irodával, ahol az okiratot el szeretnénk készíteni. Ha nincs közjegyző ismerős vagy kiválasztott iroda, akkor érdemes a hiteltanácsadóval, bankkal egyeztetni: mindig van az adott független tanácsadónak, bankfióknak közjegyzői kapcsolata, így az aktuális helyzetről könnyen és gyorsan tájékozódhatunk.

A hiteltanácsadók is elérhetők lesznek

A független hiteltanácsadók is elérhetők lesznek – akár személyesen is – az elkövetkező hetekben. Igénybe tudjuk venni egy független szakértő segítségét az elkövetkező hetekben akkor is, ha már folyamatban van a hiteligénylésünk – és csak egy kérdésünk lenne a tanácsadónkhoz –, akár új kölcsönt szeretnénk felvenni. Érdemes azonban a személyes kapcsolattartást kerülni: amit lehet, próbáljunk meg telefonon keresztül, e-mailben, vagy más online csatornán elintézni.

Számíthatunk azért lassulásra az ügyintézés menetében

A banki ügyintézéshez kapcsolódó valamennyi lényeges szolgáltatás elérhető lesz az elkövetkező hetekben is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz hatással a jelenlegi helyzet az ügymenetre. Elképzelhető, hogy a bankok rövidítik a nyitvatartásukat, de akár egyes fiókokat be is zárhatnak átmenetileg.

Az ügyvédi irodák, közjegyzők esetében is várhatunk szigorúbb szabályokat, amelyek bizony befolyásolhatják az iratok elkészítési idejét. Éppen ezért a Bankmonitor.hu szakértői hosszabb banki ügyintézési időre – ez különösen igaz a hitelek esetében – számítanak. Éppen ezért érdemes előzetesen érdeklődni akár a bankoknál, akár a kapcsolódó szolgáltatást biztosító harmadik félnél az ügyintézés módjával és idejével kapcsolatban.