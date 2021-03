Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A 2019-ben a bejutási küszöb környékére zsugorodott párt hónapok óta növeli népszerűségét, megnéztük, mi lehet ennek a hátterében. ","shortLead":"A 2019-ben a bejutási küszöb környékére zsugorodott párt hónapok óta növeli népszerűségét, megnéztük, mi lehet ennek...","id":"20210310_jobbik_erosodes_jakab_peter_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef0b5c8-0531-47cb-b3e3-a40fe2bf590c","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_jobbik_erosodes_jakab_peter_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 10. 15:00","title":"Hogyan szerzett pár hónap alatt egy nagyvárosnyi szavazót a Jobbik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","shortLead":"A főpolgármesternek fájt a feje és a hideg rázta, ezért leteszteltette magát.","id":"20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8852e-7220-40ac-877d-18ebde0252f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Karacsony_Gergely_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. március. 09. 09:46","title":"Negatív lett Karácsony Gergely koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","shortLead":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","id":"20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42afd819-5e0b-4397-858e-05c4dca91b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","timestamp":"2021. március. 10. 08:03","title":"Új jelzés kerül a telefonokra, fülhallgatókra – érdemes lesz odafigyelni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hét évtizedes tudományos és politikai viták után sem mindig egyértelmű, mit lehet genocídiumnak nevezni.","shortLead":"Hét évtizedes tudományos és politikai viták után sem mindig egyértelmű, mit lehet genocídiumnak nevezni.","id":"20210309_Nepirtas_Kina_ujgurok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd70ad2d-239b-4e85-8b05-6a9173af4046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18359ee-cd85-4885-9623-8c27dfb82ece","keywords":null,"link":"/360/20210309_Nepirtas_Kina_ujgurok","timestamp":"2021. március. 09. 15:00","title":"Népirtás-e, hogy Kínában kényszersterilizálják, lágerekbe zárják az ujgurokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708d6498-9a6e-4022-9af7-929eac52ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az épülő telep teljesítményét mutatja, hogy az mintegy 20 ezer háztartásnak elegendő energiát biztosít majd.","shortLead":"Az épülő telep teljesítményét mutatja, hogy az mintegy 20 ezer háztartásnak elegendő energiát biztosít majd.","id":"20210309_elon_musk_texas_akkumulator_villamos_energia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708d6498-9a6e-4022-9af7-929eac52ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760c6ed1-35ec-4bec-918c-6cd15050e4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_elon_musk_texas_akkumulator_villamos_energia","timestamp":"2021. március. 09. 08:33","title":"Elon Muskék titokban egy óriási akkumulátoron dolgoznak, a texasi hálózatra kötnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen jóval többen vannak, mint a második hullám csúcsán.","shortLead":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen...","id":"20210310_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1382a2b-7002-4ced-bead-030593d3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 10. 08:12","title":"179-cel nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]