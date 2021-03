Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan mennyibe is került egy év alatt a bankszámla. Ha a végösszeg minket is meglepett, válthatunk egy olcsóbb számlára is. De hogyan érdemes keresni?

Az idei volt a második év, amikor minden folyószámla-tulajdonos elektronikusan vagy postán megkapta az éves bankszámla-díjkimutatását, amin egyszerű, átlátható módon szerepel, hogy 2020-ban mennyibe került bankszámlájának használata. A kimutatás egész évre, összesítve tartalmazza – egyebek mellett – a rendszeres díjakat (számlavezetés),

a netbanki szolgáltatás díját,

a bankkártya éves díját,

az átutalások díját,

készpénzfelvétel díját

és az egyenlegközlő és tranzakciókhoz köthető SMS-ek díjait is. Azok, akik gyakran használják a számlájukat, de nem fordítanak nagyobb figyelmet a költségekre, ilyenkor meglepődve tapasztalhatják, mennyibe is kerül a bankolásuk. Fontos, hogy a kártyadíjak a folyószámla mellé kapott kártyára vonatkoznak, a hitelkártyákra nem. Nem csak az éves végösszeg alapján dönthethünk úgy, hogy itt az ideje olcsóbb csomagot keresni. A bankok jellemzően március-április környékén vizsgálják felül a bankszámlák díjszabását az inflációhoz mérten és ekkor még emelkedhetnek is a számla- és kártyahasználati díjak is. A Bank360 elemzése szerint több bank már jelezte, hogy változtat a számlaköltségeken a tavaly mért 3,3 százalékos infláció hatására. A Budapest Bank és az OTP Bank már igazította is a költségeket, a K&H Bank április 1-től teszi ezt meg, a CIB Bank és az Unicredit Bank pedig május 1-től. Rengeteget változtak a számlák Ha évek óta nem váltottunk bankszámlát, jó eséllyel találunk a számlahasználati magatartásunkhoz mérten kedvezőbbet, hiszen az ügyfelekért folyó verseny folyamatos, és az utóbbi egy-két évben jelentős fejlődésen mentek keresztül ezek a szolgáltatások: a bankszámla beköltözött az okostelefonba, de a netbankon keresztül is elintézhetünk szinte mindent, akár egy hitelfelvételt is. Ez pedig költséghatékonyabb, mintha a fióki ügyintézőn keresztül kellene tranzaktálni

több banknál is vannak csomagáras bankszámlák, ahol egy kedvező fix havidíjért cserébe szabadon bankolhatunk. Nem csak a bankszámlák lettek innovatívabbak, de a bankok is nagyvonalúbbak: jelentős díjkedvezményeket kaphatunk megszabott feltételek teljesítésével: ilyen például, ha a jövedelmünket is erre a számlára utaltatjuk vagy aktívan használjuk a számlát és meghatározott számú és összértékű műveletet végzünk. Hogyan keressük meg az ideális számlát? Ha drágáljuk a bankszámlánkat, ma már könnyedén felmérhetjük, hogy kínálnak-e kedvezőbb árazású bankszámlát a pénzintézetek, főleg akkor, ha rendelkezünk az éves díjkimutatással. Nincs más dolgunk, mint a Bank360 bankszámlakalkulátorában megadni az egyedi használati szokásainkat (hányszor, hogyan és mennyi pénzt utalunk vagy éppen mennyi készpénzt veszünk fel), hogy mekkora jövedelem érkezik majd a számlára és esetleg helyezünk-e el megtakarítást. Azt is beállíthatjuk, hogy milyen bankkártyát szeretnénk a csomag mellé és akarunk-e mobiltárcát. A kalkulátor mindezek alapján rangsorolja a kalkulátorban elérhető ajánlatokat költség szerint. Ha például előszeretettel használjuk a digitális banki szolgáltatásokat, és érkezik legalább 250 000 forint jövedelem a számlára, az éves díj mindössze 5 732 forint az OTP Bank Smart számlacsomagjával, 5 914 a Magnet Bank Házhozszámlájával és 7 805 forint a Raiffeisen Bank Aktivitás 3.0 számlájával. A sok készpénzt használó ügyfelek is találhatnak olcsóbb megoldásokat ekkora fizetéssel: a CIB ECO-val 3 878 forintra is leszorítható a költség, sőt, online számlanyitással 10 000 forintos jóváírást is kaphatunk, amivel több mint két évre kinullázhatjuk a bankszámla költségét. Költségben nagyobb lépés a Magnet Házhozszámlája, ami 11 849 forint a második évtől míg a Raiffeisennél 15 353 forintért bankolhatunk az Aktivitás 3.0-val. A Bank360 szakértői felhívják a figyelmet, hogy érdemes a második évre vonatkozó díjak alapján összehasonlítani a költségeket, mivel az első évben kapott induló kedvezmények torzíthatják a bankszámla valódi költségét. Ha megvan a számla, egyszerű a csere Ha találtunk kedvezőbb árazású bankszámlát, nagyon egyszerűen cserélhetünk. Az egyszerűsített bankváltás folyamata éppen ebben segít: elég mindössze az új bankunk fiókjába bemenni és ott kérni az egyszerűsített bankváltást. Az új pénzintézetnek megadhatjuk, hogy milyen megbízásokat szeretnénk áthozni, például rendszeres utalásokat vagy csoportos beszedési megbízásokat. Más dolgunk nem lesz, a két bank egymás között néhány munkanap alatt végrehajtja az adatok átadását és a régi számla bezárását, onnantól pedig csak az új bankszámlánk marad. Természetesen a bankváltás során is van néhány olyan tényező, amelyeket nem árt észben tartani. Ezeket ebben a cikkben foglalta össze a Bank360.