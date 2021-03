Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","shortLead":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","id":"20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab471928-c868-4607-a684-2a303bd9e433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","timestamp":"2021. március. 13. 19:02","title":"Novák Katalin az iskolai szünet alatt lejáró juttatások meghosszabbítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","shortLead":"Az illetékesek szerint a járvány harmadik hullámának \"meredeken felszálló ágában\" vagyunk.","id":"20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae979c-c93d-48b8-b9ee-6abe29f49c57","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_koronavirus_jarvany_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 14. 08:51","title":"Koronavírus Magyarországon: 1000 fölött a lélegeztetőgépen lévők száma, elhunyt 162 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz világban, amely tulajdonképpen olyan, mint a régi.","shortLead":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz...","id":"202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9560-5d25-4ebc-a47d-372f87adfd6b","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","timestamp":"2021. március. 13. 11:10","title":"Egy új orosz regény, amely még a novicsoknál is jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit művészcsoporthoz!","shortLead":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit...","id":"202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc7a1f-36b2-444c-9ee0-a1f20c171362","keywords":null,"link":"/360/202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","timestamp":"2021. március. 14. 16:10","title":"Ördögien szórakoztató, pokolian megrázó az új Tiger Lillies-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d18b442-6d4a-4483-9917-62e727bdf00f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos számolt be a morbid esetről.","shortLead":"Hadházy Ákos számolt be a morbid esetről.","id":"20210313_halala_utan_nyilvanitotta_gyogyultnak_a_kormanyhivatal_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d18b442-6d4a-4483-9917-62e727bdf00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919aee31-3241-4e5a-9662-22716115cf03","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_halala_utan_nyilvanitotta_gyogyultnak_a_kormanyhivatal_hadhazy","timestamp":"2021. március. 13. 15:55","title":"Halála után nyilvánította gyógyultnak a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban a világ legjobb elektrosztatikus hangsugárzójának ígért Popori Acoustics WR1-et. ","shortLead":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk...","id":"20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38000678-25b1-4386-bda3-7c595d4a703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"Garantált libabőr: meghallgattuk a 13 millió forintos új magyar hangfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeges evakuálások lesznek egészségügyi szupervonatokkal, a hét második felétől.","shortLead":"Tömeges evakuálások lesznek egészségügyi szupervonatokkal, a hét második felétől.","id":"20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b78a9f-797d-4af4-93ce-91d263210b84","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","timestamp":"2021. március. 14. 20:52","title":"Megteltek Párizsban az intenzív osztályok, szuperexpresszekkel szállítják vidékre a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]