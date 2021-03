Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f09a11-9c42-4da0-8ec5-4f70dcc903cf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Fidesz EP-képviselői vegyes társaságba kerültek az Európai Parlamentben és – legalábbis átmenetileg – lényegesen kevesebb lehetőséghez jutnak majd az európai törvényhozásban.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselői vegyes társaságba kerültek az Európai Parlamentben és – legalábbis átmenetileg – lényegesen...","id":"20210316_fidesz_ep_fuggetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f09a11-9c42-4da0-8ec5-4f70dcc903cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5069978c-dafa-4c9a-8e47-152bb3617763","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_fidesz_ep_fuggetlen","timestamp":"2021. március. 16. 11:05","title":"A függetlenség ára: kommunisták, neonácik és viccpárt közé került a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","shortLead":"További részletek derültek ki a vissza nem térítendő támogatásról.","id":"20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a6d900-cab1-435d-9c0d-a02fdaec60b4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_novak_katalin_otthonfelujitasi_tamogatas","timestamp":"2021. március. 16. 13:54","title":"Újabb kérdéseket válaszolt meg az otthonfelújítási programról Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13fb879-970f-4abf-beff-17d111829af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Andrást nemrég még a bíróság ítélte el nem jogerősen, most a miniszterelnök előterjesztésére kapott kitüntetést a köztársasági elnöktől.","shortLead":"Kovács Andrást nemrég még a bíróság ítélte el nem jogerősen, most a miniszterelnök előterjesztésére kapott kitüntetést...","id":"20210315_Az_Origo_ujsagiroja_allami_dijat_kapott_a_hiteles_es_magas_szinvonalu_munkajaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13fb879-970f-4abf-beff-17d111829af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556c04f3-9e23-46c9-8026-86b997ac9c52","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Az_Origo_ujsagiroja_allami_dijat_kapott_a_hiteles_es_magas_szinvonalu_munkajaert","timestamp":"2021. március. 15. 16:09","title":"Az Origo újságírója állami díjat kapott a hiteles és magas színvonalú munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","id":"20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254cf7b-e773-44bb-917e-9312db08b24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","timestamp":"2021. március. 16. 17:35","title":"55 ezerrel kevesebb magyarnak van munkája, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az elmúlt napokban több európai országban függesztették fel a vakcina beadását.","shortLead":"Az elmúlt napokban több európai országban függesztették fel a vakcina beadását.","id":"20210316_AstraZenaca_EMA_vizsgalata_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd7ae14-9869-4ef0-82b7-0c0085900982","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_AstraZenaca_EMA_vizsgalata_elozetes","timestamp":"2021. március. 16. 15:08","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól - vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent egy törvényjavaslat, amelyet, ha elfogadnak, a kormány szabadon alakíthatja át a zöldövezeteket építési övezetekké. A fő kérdés, hogy hogyan fogja mindezt a jogkört használni az Orbán-kormány. Az önkormányzati érdekszövetség és Budapest sem optimista. ","shortLead":"Újabb fontos jogkört vesznek el az önkormányzatoktól - vélik a települési vezetők, miután a múlt héten megjelent...","id":"20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9daf72fd-376f-4872-8c25-344fb18034c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_onkormanyzat_beepites_zoldovezet_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 16. 18:05","title":"Újabb fegyverhez juthat a kormány az önkormányzatok elleni harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel indulnak – derítette ki egy svájci kutatás.","shortLead":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel...","id":"20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1be092-e7d0-4352-b418-963e6fdb60f4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","timestamp":"2021. március. 14. 20:15","title":"A Michelangelo-hatás révén segítik a párok egymást jobbá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]