[{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","shortLead":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","id":"20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d10c1a3-4a1e-4083-8f70-1c31be86859f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","timestamp":"2021. február. 22. 13:28","title":"A Telenor applikációjával is lehet már BKK-bérletet és -jegyet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Ha igaz, amit állít, akkor a videóval államtitkot sértett, ami miatt büntetőeljárás indulhat ellene és borítékolható, hogy a testület éléről is távoznia kell. Mivel a képviselő szerint a beruházást titkosították, annak részleteit a hvg.hu sem hozhatja nyilvánosságra.","shortLead":"Orbán Viktorról és egy állítólagos titkos fejlesztésről szóló leleplezéssel állt elő egy Facebook-videóban Stummer...","id":"20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07808177-0f13-43bb-9672-2586f7463b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53efcb76-e5c3-4a3b-9bf3-a2a6915a4c81","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_titkositott_terv_strummer_janos_jobbik","timestamp":"2021. február. 23. 14:59","title":"Állítólagos titkosított tervet fedett fel a jobbikos Stummer János, Orbánt is belekeverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","shortLead":"A NASA szerint még a korábbinál is jobban oda kell majd figyelni, hogy ne fertőzzünk meg élettel más égitesteket.","id":"20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb765b4-e07f-4745-8595-137d75d25cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_fold_mikroorganizmus_gomba_fekete_penesz","timestamp":"2021. február. 22. 18:03","title":"Van olyan földi mikroorganizmus, ami egy darabig életben marad a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg a gyerekpornográfia és a gyerekekkel szembeni erőszak vált láthatóbbá.","shortLead":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg...","id":"20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73a4c70-930a-4926-8f00-330bb5237f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","timestamp":"2021. február. 23. 11:33","title":"Egyre látványosabb a neten a gyerekekkel szembeni erőszak a járványügyi korlátozások bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence már sokadik alkalommal kérdezett rá Varga Mihálynál az elvont forrásokra, pártja most a lakosság segítségét is kéri a rendelőfejlesztésekkel kapcsolatban.","shortLead":"Tordai Bence már sokadik alkalommal kérdezett rá Varga Mihálynál az elvont forrásokra, pártja most a lakosság...","id":"20210223_Egeszsegugy_fejlesztes_Budapest_kerulet_Parbeszed_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b5e67-17f8-488a-b666-7df1daa9c157","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egeszsegugy_fejlesztes_Budapest_kerulet_Parbeszed_peticio","timestamp":"2021. február. 23. 12:31","title":"Milliárdokat vontak el két kerület egészségügyi fejlesztéseitől, a Párbeszéd petícióval próbál hatni a kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban, a koronavírus-járvány negatív hatással lehet erre a tendenciára.","shortLead":"Bár a kutatók szerint az idei évben csökkenhet a daganatos megbetegedésben elhunytak száma az Európai Unióban...","id":"20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844f84cc-af25-42a2-ac3b-5d75bfb31997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de79ba-3981-4639-b65e-d72c4a7d7a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_rakos_megbetegedes_halalozas_daganatos_megbetegedes_europai_unio","timestamp":"2021. február. 22. 20:03","title":"1,27 millió ember halhat meg rákbetegség miatt 2021-ben az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen kormányozni készül a jelenlegi ellenzék – hangzott el a Republikon Intézet keddi konferenciáján. ","shortLead":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen...","id":"20210223_Republikon_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301ded7c-242b-4d06-921e-5bf3da9fab04","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Republikon_konferencia","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az ellenzék terepen akarja megnyerni a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","shortLead":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","id":"20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86aad3a-a854-4648-ade8-147a0e60fcb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","timestamp":"2021. február. 22. 12:48","title":"Lift és külön teaszoba is van ebben a 122 millióba kerülő lakókocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]