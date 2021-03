Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","shortLead":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","id":"20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aff1da-ebd9-4fdd-bd34-04a1e1c55929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","timestamp":"2021. március. 20. 08:17","title":"A földrengések után kitört egy vulkán Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","shortLead":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","id":"20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760756f-e94b-4d4d-a478-b9633f6454d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","timestamp":"2021. március. 19. 06:41","title":"6 milliárd forintot kérnek ezért a kopottas kombi Volvóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","shortLead":"Igaz, ez is 1850 euróval kevesebb, mint az egy évvel korábbi. ","id":"20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b5f9-2d51-4272-bd46-829d08d8338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Kozel_harommillios_bonuszt_fizet_a_dolgozoinak_a_Porsche","timestamp":"2021. március. 19. 14:41","title":"Közel hárommilliós bónuszt fizet a dolgozóinak a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai problémákat.","shortLead":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai...","id":"20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac59236c-585f-47ee-8584-30b7f1e18629","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","timestamp":"2021. március. 19. 15:39","title":"Kirúgták Hrutka Jánost a Spíler TV-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","shortLead":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","id":"20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b10e7-d82d-4170-9200-2acc78d76411","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"A Tesla 300 ezer eurós fizetést is kínál Berlinben, még sincs rá ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","shortLead":"Franciaország lakosságának közel harmadát érinti a járványügyi szigorítás.","id":"20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ffafb0-1c8e-4ca1-8bfd-c4f05f661222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702eb5aa-6ec5-4846-a9c8-41b44abeeb4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Meg_szigorubb_kijarasi_korlazotast_vezetnek_be_Parizsban_es_15_francia_megyeben","timestamp":"2021. március. 18. 20:44","title":"Még szigorúbb kijárási korlátozást vezetnek be Párizsban és 15 francia megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]