A korábbi tervekkel ellentétben a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium végül 2021 januárjától is általános jelleggel elérhető maradt, a bankok adatai alapján voltak szép számmal, akik az év elejétől mégiscsak folytatták hiteleik törlesztését.

Egyelőre nincs információ arról, hogy a harmadik hullám felfutásával tervezi-e a kormány a moratórium meghosszabbítását. Több pénzintézet korábban már jelezte: a törlesztéshez való visszatéréskor segítséget fognak nyújtani minden olyan ügyfélnek, akinek nem rendeződött az anyagi helyzete. A bankoknak saját hatáskörön belül is lehetőségük van moratóriumot nyújtani vagy átütemezni a visszafizetést, ami segítséget jelenthet addig, amíg az adós anyagi helyzete nem javul.

At MKB Bank arról tájékoztatta a Bank360 elemzőit, hogy a lakossági oldalon érzékelhető volt januárban egy kilépési hullám. Náluk a moratórium alá vonható lakossági állomány több mint 52 százaléka esetében szünetel a törlesztést jelenleg, vállalati oldalon ez a mutató 54 százalék. A lakossági állományban a jelzáloghitelek aránya dupla a fogyasztási hitelekhez képest.

A CIB Bank arról számolt be, hogy minimális számban léptek vissza a moratóriumba azok, akik korábban már kiléptek, és szintén nagyon alacsony azon ügyfelek aránya, akik januártól léptek ki a moratóriumból. A banknál a moratórium alá vonható portfólióból a lakossági ügyfelek 42 százaléka maradt, a vállalati ügyfeleknek pedig 48 százaléka tartott ki a szüneteltetés mellett, a lízinges ügyfeleknél pedig 37 százalék tett így január végéig.

