[{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett Ausztriát is előzzük.","shortLead":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett...","id":"20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c5358-b552-44c5-8380-104ffaf9c41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 22. 07:34","title":"Az Eurostat szerint Európa legdrágábban működő kormánya a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2021-27. között járó pénzekről kell dönteni.","shortLead":"A 2021-27. között járó pénzekről kell dönteni.","id":"20210322_unios_penzek_vita_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7a4fa3-abf3-4730-902a-b8f360624a75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_unios_penzek_vita_parlament","timestamp":"2021. március. 22. 06:16","title":"Az uniós források felhasználásáról vitáznak ma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d3708f-42e5-490a-aa5a-4cef92a0699c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nehezen lehet megfékezni a tavaszi vakációzást Floridában.","shortLead":"Nehezen lehet megfékezni a tavaszi vakációzást Floridában.","id":"20210322_Paprikasprayvel_oszlattak_a_bulizokat_a_rendorok_Miamiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d3708f-42e5-490a-aa5a-4cef92a0699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b550b-d60a-450b-a416-b50e71880e68","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Paprikasprayvel_oszlattak_a_bulizokat_a_rendorok_Miamiban","timestamp":"2021. március. 22. 13:26","title":"Paprikaspray-vel oszlatták a bulizókat a rendőrök Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági vizsgán kell átesniük. ","shortLead":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági...","id":"20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3dac-c41f-48fc-8aba-5e96df483461","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","timestamp":"2021. március. 22. 16:53","title":"Oscar-jelölés közelébe kerülhet egy Molnár Áronnal és Lovas Rozival forgatott kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi néhány napnál melegebb időre készülhetünk az ország nagy részén.","shortLead":"A korábbi néhány napnál melegebb időre készülhetünk az ország nagy részén.","id":"20210323_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05dca50-03ae-44c9-b3d8-8898e5bcd9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 23. 05:40","title":"Napközben 10 fok feletti idő, késő este hózápor lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság hivatalosan is elismerte, a járőrt megint elvitte valaki. ","shortLead":"A hatóság hivatalosan is elismerte, a járőrt megint elvitte valaki. ","id":"20210323_Megint_elloptak_a_mult_heten_visszaszerzett_badogrendort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fa13c2-0340-4ef6-a6a4-c76ad4188886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Megint_elloptak_a_mult_heten_visszaszerzett_badogrendort","timestamp":"2021. március. 23. 07:46","title":"Megint ellopták a múlt héten visszaszerzett bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"Scheer Katalin","category":"elet","description":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető millióknak volt szükségük egy megfellebbezhetetlen autoritásra, akit gondolkodás nélkül követhettek? Alice Miller szerint a nácizmus gyilkos tombolását két évszázadnyi szisztematikus gyereküldözés alapozta meg, ezt hívjuk ma fekete pedagógiának. És ha azt hisszük, hogy rég meghaladtuk a 18-19. század nevelési elveit, akkor vagy naivak vagyunk, vagy még nem néztünk szembe saját gyerekkorunk realitásával. ","shortLead":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető...","id":"20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43814d64-90e4-4cb2-8ef2-b5bac99c3128","keywords":null,"link":"/elet/20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","timestamp":"2021. március. 21. 20:00","title":"Engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció után pár évvel a Kilimandzsárót is megmászta. Részlet Mocsonoky Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.","shortLead":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció...","id":"20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8e91-8ff0-4e01-9a50-3e7b467f819a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","timestamp":"2021. március. 21. 17:15","title":"\"Igyekszem jól kihasználni az életet\" - Egy tüdőtranszpantált inspiráló vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]