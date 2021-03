Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai vakcinának csak a behozatalát engedélyezték, hogy be lehessen vizsgálni laborban.","shortLead":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai...","id":"20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31b5a0-553c-4a54-8ecb-daa4e2027522","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","timestamp":"2021. március. 22. 16:48","title":"A két újabb vakcina közül csak az indiainak van már gyógyszer-alkalmazási engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","shortLead":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","id":"20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e6f712-58bb-412c-8406-32380184105d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","timestamp":"2021. március. 23. 09:47","title":"Ingyen kapják a fánkot a beoltottak az egyik amerikai fánkozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","shortLead":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","id":"20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d176f-e77e-4549-9d3a-6ef405068e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","timestamp":"2021. március. 23. 09:18","title":"Őslakosok vérébe akarta áztatni a brit zászlót egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni. A Miniszterelnökség közzétette a látványterveket is.","shortLead":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni...","id":"20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a561da-92ae-4e0c-b71f-239e0529bf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","timestamp":"2021. március. 23. 14:09","title":"Így fognak kinézni a gödöllői HÉV megállói és az Örs vezér téri metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","shortLead":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","id":"20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281ccb0-8c3f-4c11-92d7-713479f29133","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","timestamp":"2021. március. 22. 15:45","title":"Azzal gyanúsítják az IKEA-t Franciaországban, hogy évekig kémkedtek a dolgozóik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb bajt okozhat a koronavírus, mint a többi nőnél. A négy magyar orvosegyetem professzorai, valamint a Merkely Béla által vezetett klinikai munkacsoport azt javasolja, hogy a Pfizer–BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásokat a várandós kismama kérésére és a kezelőorvos kockázatértékelése után a 2. és 3. trimeszterben be lehessen adni.



","shortLead":"A terhesek oltásáról még hiányosak a kutatások, viszont van tapasztalat arról, hogy az állapotos anyáknál súlyosabb...","id":"20210324_terhesseg_kockazat_vakcina_Covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634343cc-649b-41aa-b1b1-b58abaf25932","keywords":null,"link":"/360/20210324_terhesseg_kockazat_vakcina_Covid","timestamp":"2021. március. 24. 06:30","title":"Magyarország bekerülhet abba a körbe, ahol a terhes nők is kaphatnak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","shortLead":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","id":"20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715b84-d420-44e6-95d2-c1022911d19d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","timestamp":"2021. március. 23. 13:30","title":"Hidat építenek élet és halál között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]