[{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos, hogy mindegyiküknél kialakuljon a megfelelő szintű védettség, mielőtt visszatérnek az iskolába. Bár kevésen múlik, de a Magyarországon alkalmazott vakcinák esetében a jelenlegi ütemterv szerint ez nem mindenkinél fog megtörténni az április 19-ei határidőre. Ezért a szakszervezet is arra kéri Orbán Viktort, hogy halassza el a tervezett nyitást. ","shortLead":"Kiemelten fontos a pedagógusok oltása, amiért már nagyon régóta küzdenek az érintettek. De ugyanilyen fontos...","id":"20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13af908-c29f-4960-90a8-ea717340d4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_iskolanyitas_pedagogus_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 27. 07:00","title":"Ha az oltással biztosra akar menni a kormány, akkor korai az április 19-i iskolanyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel a harcot a 3-as BMW és az Audi A4 ellen. Ezúttal a leggyengébb, legolcsóbbnak ígérkező B3-as változatát próbáltuk ki. ","shortLead":"Miközben a piac magas divatterepjárókat követel a gyártóktól, addig a Volvo S60 szemrevaló szedánként veszi fel...","id":"20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ec11b8-6e0f-4c0d-bbb9-a499a3a2b3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af035661-f918-414e-97f2-4cf720dc3d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_volvo_s60_b3_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. március. 28. 17:00","title":"Hogy mondják svédül, hogy utolsó mohikán? Teszten a lágyhibrid Volvo S60 B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","shortLead":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","id":"20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79d9582-bc7d-434c-8d80-bedf2af50da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","timestamp":"2021. március. 26. 17:57","title":"Nem vádolhatók műhibával a Covid-osztályon segédkező orvosok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal közös kampányszerű oltásra. Az oltás a bölcsődei dolgozók számára is önkéntes, viszont számukra is előfeltétel az előzetes regisztráció – erősítette meg szombaton a családokért felelős tárcanélküli miniszter.","shortLead":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal...","id":"20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c21400-25fd-434f-9290-21d17e405b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","timestamp":"2021. március. 27. 19:23","title":"Regisztráljanak hétfőig a bölcsődei dolgozók is – kéri a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","shortLead":"Összesen hatmillió forintot készül szétosztani az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók között.","id":"20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd38a14-c267-4217-85a0-0d475a978003","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_haziorvos_Erzsebetvaros_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 18:39","title":"109 ezer forintot kapnak a háziorvosok Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","shortLead":"Megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a kismamák számára létrehozott oltópontok.","id":"20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de689379-02ab-4508-b783-5dca7288ef78","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Olyan_sokan_mentek_oltani_hogy_kozlemenyt_adott_ki_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. március. 27. 17:27","title":"Olyan sokan mentek oltatni, hogy szigorít a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]