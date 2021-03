Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","shortLead":"A hatóság ellenőrei súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel. ","id":"20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90cc51f6-a4b0-4fde-88ae-4a1ee9861dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a273f51-24f6-4560-b2b7-6f13a905e70d","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_nebih_sutoipari_uzem_felfuggesztes_higieniai_hianyossagok","timestamp":"2021. március. 29. 09:55","title":"Kosz, penész mindenütt – sütőüzemet záratott be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik a járvány első hullámában a Pesti Úti Idősek Otthonában kapták el a vírust. Hogyan élte meg az Angliában dolgozó nő és az intézmény rabjává vált édesanyja a világjárványt? Interjú.","shortLead":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik...","id":"20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1fd483-b738-47a4-806e-e8228a7cfa0f","keywords":null,"link":"/360/20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","timestamp":"2021. március. 29. 06:30","title":"Egy év a Pesti úton: Alig bírtak járni, de látniuk kellett, hogy a másik is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.","shortLead":"Az oltási kampány hatására Nagy-Britanniában folyamatosan és jelentős ütemben javulnak a járványügyi adatok. A brit...","id":"20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43abfad7-de7b-4911-be26-43f02c19b002","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_anglia","timestamp":"2021. március. 29. 05:21","title":"Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","id":"20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefb41b4-ebfd-418c-af00-2eb1309969f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","timestamp":"2021. március. 27. 12:57","title":"Gulyás Gergely: Áprilisban mindenképpen ebédelhetünk már egy étterem teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről videó is készült.","shortLead":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről...","id":"20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c3201-80aa-4a45-ba33-2233ccecdd70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"Videó: orosz atom-tengeralattjárók jelentek meg az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221","c_author":"hvg.hu/Blikk","category":"elet","description":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","shortLead":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","id":"20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9998e6-3559-498f-a665-15e7e3ed7b7f","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","timestamp":"2021. március. 28. 11:23","title":"Nincs jól a covidos Nacsa Olivér és nem érti a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]