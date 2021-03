Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a31b8b7-240f-4001-a360-39c779b9f075","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt több mint két évtized erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült visszahozni a kihalás széléről az északi-szigeti kokakót, Új-Zéland egyik ikonikus madarát.","shortLead":"Az elmúlt több mint két évtized erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült visszahozni a kihalás széléről az északi-szigeti...","id":"20210329_uj_zeland_kokako_madar_megmentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a31b8b7-240f-4001-a360-39c779b9f075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bae8c1-ba34-4574-b4c5-e4b53a4c686f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_uj_zeland_kokako_madar_megmentese","timestamp":"2021. március. 29. 06:03","title":"Visszahozták a kihalás széléről Új-Zéland titokzatos, legendás madarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","shortLead":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","id":"20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1872f03-a467-4ece-9e4e-320e49c73920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","timestamp":"2021. március. 29. 20:10","title":"Büntetőfékezés után röpült egy palack az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin, aki demokrataként tud nyerni egy színrepublikánus államban, ezért sokszor kiszavaz pártja frakciójából.","shortLead":"A washingtoni szenátus kiegyenlített erőviszonyai miatt kivételes befolyásra tett szert a nyugat-virginiai Joe Manchin...","id":"202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed641bcc-0f2b-4c7a-a151-3539e962f6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd9a9b-47a1-4f7e-9166-6ebd988c6e18","keywords":null,"link":"/360/202112_joe_manchin_awashingtoni_szenatus_ura","timestamp":"2021. március. 30. 16:00","title":"A demokrata szenátor, aki nélkül Joe Biden is tehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha szeretnék, hogy a dolgozóik beoltassák magukat, de van, aki erre nem hajlandó? 